ISW: Útočné operácie Ruska v okolí Bachmutu slabnú

Washington 23. marca (TASR) - Pozemný útok pri východoukrajinskom meste Bachmut sa spomaľuje, keďže čelí tvrdému odporu, domnievajú sa americkí a britskí vojenskí experti. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy denníka The Guardian.



Bachmut je už niekoľko mesiacov miestom najkrvavejších bojov v Európe od čias druhej svetovej vojny. Zdá sa však, že ruské vojenské operácie v okolí Bachmutu sa spomaľujú, uvádza americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) v najnovšej správe o situácii na Ukrajine.



Ako vyplýva zo správ Západu, ruská armáda sa zrejme snaží začať útok v iných smeroch. "Ruské sily v súčasnosti zvyšujú tempo útočných operácií v okolí Avdijivky s cieľom obkľúčiť ju a je možné, že to ruské sily robia na úkor svojich operácií okolo Bachmutu a zastavenej ofenzívy pri Vuhledare," uvádza ISW.



Aj britská vojenská rozviedka sa domnieva, že intenzita ruských útokov na Bachmut slabne. Tamojším ukrajinským jednotkám však podľa nej stále hrozí, že by mohli byť obkľúčené.



So slabnutím potenciálu ruského útoku v Bachmute súhlasí aj generálny štáb ukrajinskej armády.



Dobytie východoukrajinského Bachmutu v Doneckej oblasti sa stalo kľúčovým cieľom Moskvy, ktorá ho vníma ako vstupnú bránu pre dobytie regiónu Donbas.