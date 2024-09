ISW: Územné zisky Ruska na Ukrajine sú najväčšie od októbra 2022

Kyjev/Moskva 2. september (TASR) - Rusko v auguste získalo ďalších 477 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, čo predstavuje najväčší mesačný prírastok od októbra 2022, vyplýva z údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktoré analyzovala agentúra AFP, píše TASR.



Ukrajinská armáda medzičasom začiatkom augusta za dva týždne dobyla vyše 1100 štvorcových kilometrov ruského územia po prekvapivom vpáde do pohraničnej Kurskej oblasti. Tento nový front sa za posledných 15 dní ustálil na územnom zisku medzi 1150 až 1300 štvorcovými kilometrami, vyplýva z údajov o deklarovaných a potvrdených pohyboch ukrajinských jednotiek.



Ruská armáda v auguste napredovala na Ukrajine rýchlosťou 15 štvorcových kilometrov za deň, a to najmä v Doneckej oblasti, pričom sa približovala predovšetkým k logistickému centru Pokrovsk.



Moskva zabrala také veľké územie ako v auguste 2024 naposledy v októbri 2022 v reakcii na rozsiahlu ukrajinskú protiofenzívu pri meste Charkov v čase, keď bola frontová línia oveľa pohyblivejšia.



Od začiatku roka 2024 Moskva získala 1730 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, čo je trikrát viac ako v roku 2023, keď jej zisky do značnej miery neutralizovali ukrajinské protiofenzívy.



Ukrajinská armáda dosiaľ v roku 2024 dokázala získať len počas ôsmich dní viac územia, ako stratila - a aj v týchto prípadoch išlo len o niekoľko štvorcových kilometrov.



Rusko k 1. septembru okupovalo 66.266 štvorcových kilometrov ukrajinského územia. Spolu s polostrovom Krym, ktoré anektovalo ešte v roku 2014, a časťami východnej Ukrajiny, ktoré proruskí separatisti ovládali ešte pred inváziou v roku 2022, teraz pokrývajú ruské územné zisky 18 percent územia Ukrajiny.