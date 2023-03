ISW: Vagnerovci si dávajú v Bachmute taktickú prestávku

Washington 10. marca (TASR) - Ruská žoldnierska Vagnerova skupina si dáva vo východoukrajinskom meste Bachmut "dočasnú taktickú prestávku", uviedol v piatok americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). TASR túto správu prevzala od televízie Sky News.



Tento týždeň pritom vagnerovci oznámili, že dobyli východnú časť Bachmutu. Podľa ISW však nie je jasné, či si "skupina zachová operačnú prevahu pri budúcich ruských útokoch na toto mesto".



"Od dobytia celého východného Bachmutu ležiaceho východne od rieky Bachmutka zo 7. marca, sa neobjavili správy o tom, že by vagnerovci podnikali útočné operácie z východnej časti mesta smerom do jeho centra," uviedol ISW.



Vagnerovu skupinu založil ruský oligarcha Jevgenij Prigožin a skladá sa prevažne z kriminálnikov naverbovaných v ruských väzniciach. Vagnerovci sa stali jednou z kľúčových síl v boji o Bachmut, ktorý je už celé mesiace dejiskom intenzívnych bojov.



Inštitút predpokladá, že Vagnerova skupina čaká na príchod posíl regulárnej ruskej armády, aby prešla do úzadia tohto boja. "Príchod vyššieho počtu konvenčných ruských síl do oblasti môže naznačovať, že ruské sily majú v úmysle nahradiť možné vyvrcholenie útočných operácií vagnerovcov v Bachmute novými konvenčnými vojakmi," dodáva ISW.