ISW: Vagnerovci zrejme spomaľujú nábor väzňov

Washington 2. februára (TASR) - Ruská súkromná polovojenská organizácia Vagnerova skupina, známa verbovaním odsúdencov z ruských väzníc do vojny na Ukrajine, v posledných mesiacoch spomalila ich nábor. V najnovšej správe to uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), na ktorý sa vo štvrtok odvolal portál britskej televízie Sky News.



Vagnerova skupina ponúkala pri nábore väzňom slobodu bez ohľadu na ich rozsudok. Stačilo podpísať zmluvu žoldniera a prežiť celé zmluvné obdobie v bojoch na Ukrajine. Podľa nového hodnotenia ISW sa toto verbovanie spomalilo.



Štatistika ukazuje, že počet ruských väzňov klesol od novembra 2022 do januára 2023 o 6000. Vlani od septembra do októbra to bolo až 23.000.



Americká expertná skupina ISW uviedla, že to možno čiastočne pripísať povesti Vagnerovej skupiny, lebo má v bojoch vysoký počet vlastných obetí.



Žoldnieri z Vagnerovej skupiny sú známi útočnou taktikou boja nazývanou "útoky ľudských vĺn", keď sa pokúšajú prelomiť ukrajinské línie len množstvom útočiacich bojovníkov aj bez podpory ťažkej techniky.



"Pravdepodobne podpriemerná fyzická kondícia väčšiny odsúdencov v ruských väzniciach nedostačuje pre vojenskú službu, čo tiež asi brzdí nábor Vagnerovej skupiny," píše ISW.



Ako druhý dôvod poklesu odvedených ISW udáva, že ruské ministerstvo obrany sa snaží "odstaviť" Vagnerovcov z budúcich útokov. Skupina tak potrebuje menej naverbovaných väzňov.