ISW: Vagnerovcov zrejme posielajú zomierať v bojoch o Bachmut

Moskva 13. marca (TASR) - Konflikt medzi ruským ministerstvom obrany a súkromnou vojenskou organizáciou známou ako Vagnerova skupina pravdepodobne dosiahol svoj vrchol, keď v bojoch o ukrajinské mesto Bachmut zahynuli tisícky vagnerovcov, uviedol v pondelok americký Inštitút pre štúdium vojny ISW. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Ruské ministerstvo obrany podľa ISW "v súčasnosti uprednostňuje elimináciu Vagnerovej skupiny na bojisku v Bachmute", čo spomaľuje ruský postup v oblasti.



Konflikt medzi Prigožinom a ruským rezortom obrany sa začal po tom, čo šéf vagnerovcov odštartoval "vytrvalú očierňovaciu" kampaň zameranú voči ruskej armáde vrátane ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova.



Keďže v súčasnosti vagnerovci nepostupujú, predpokladá sa, že predstavitelia v oblasti Bachmutu "využívajú príležitosť zámerne eliminovať vagnerovské elitné jednotky aj oddiely zložené z trestancov v snahe oslabiť Prigožina a zmariť jeho ambície o získanie väčšieho vplyvu v Kremli."



ISW sa domnieva, že ruský prezident Vladimir Putin pravdepodobne začali znepokojovať politické ambície Jevgenija Prigožina už vlani v októbri.



Putin sa zrejme pričinil o to, aby ustali priame slovné útoky ruského rezortu obrany na Prigožina; vytvoril však podmienky pre opätovné posilnenie autority ruského vedenia. Prigožin na to podľa ISW zrejme reagoval vystupňovaním kritiky na adresu ruského ministerstva obrany, čo viedlo k ďalšej eskalácii sporu medzi medzi vagnerovcami a velením regulárnej ruskej armády.