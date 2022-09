ISW: Vojna na Ukrajine pravdepodobne potrvá až do roku 2023

Londýn/Washington 12. septembra (TASR) - Súčasná protiofenzíva ukrajinskej armády podľa všetkého neukončí vojnu na Ukrajine. Vo svojej najnovšej správe o vývoji ukrajinského konfliktu to tvrdia experti amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) citovaní britskou stanicou BBC.



Upozorňujú, že keď sa ukrajinský protiútok na severovýchode Ukrajiny skončí, ruské jednotky zrejme obnovia stabilnú obrannú líniu a možno aj spustia územne obmedzené protiútoky. Ukrajina bude musieť následne začať nové protiofenzívne operácie, aby dokončila oslobodenie územia okupovaného Ruskom. Experti ISW preto predpokladajú, že vojna pravdepodobne potrvá až do roku 2023.



V správe ISW sa konštatuje, že Ukrajina otočila priebeh vojny vo svoj prospech, čo zrejme znamená, že Kyjev bude pravdepodobne stále viac diktovať miesto a charakter hlavných operácií protivníka. Americkí experti tiež očakávajú, že Rusko bude čoraz neadekvátnejšie reagovať na rastúci fyzický a psychický tlak zo strany Ukrajiny.



Britské ministerstvo obrany vo svojej pravidelnej zvodke o vývoji situácie na ukrajinských bojiskách píše, že úspechy ukrajinských jednotiek majú vážne dôsledky na celú ruskú operáciu na Ukrajine. Väčšina ruských jednotiek je tam pravdepodobne nútená sústrediť sa na reorganizáciu svojej obrany.



Podľa britskej rozviedky je jedným z dôsledkov vývoja situácie na bojiskách Ukrajiny aj to, že "už aj tak nízka dôvera vojakov v najvyššie vojenské vedenie Ruska poklesne zrejme ešte viac."



BBC s odvolaním sa britskú vojenskú rozviedku pripomenula, že Rusko kvôli ukrajinskej ofenzíve stiahlo svoje jednotky z celej okupovanej Charkovskej oblasti - z územia západne od rieky Oskil, pričom v tomto sektore zostali len izolované ohniská ruského odporu.



Na juhu, neďaleko mesta Chersonu, sa Rusko snaží prepraviť svoje posily cez rieku Dneper do predných línií frontu. Pontónový most, ktorý ruská armáda začala stavať pred viac ako dvoma týždňami, je však stále nedokončený. Ukrajinské delostrelectvo ostreľuje premostenia cez Dneper tak intenzívne a často, že ruské armáda tieto poškodené cestné mosty nestíha opravovať.



V tejto situácii ruskí nacionalisti v nedeľu vyzvali ruského prezidenta Vladimira Putina, aby okamžite urobil zmeny a zabezpečil konečné víťazstvo vo vojne na Ukrajine, informovala agentúra Reuters.



Putin, ktorý je hlavným veliteľom ruských ozbrojených síl, ani minister obrany Sergej Šojgu sa k aktuálnej situácii na ukrajinských bojiskách nevyjadrili.



Ruské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo "preskupenie", v rámci ktorého sa ruské jednotky "presúvajú" z Charkovskej oblasti, aby sa mohli zamerať na Doneckú oblasť na východe Ukrajiny.



Niektorí prokremeľskí vojnoví korešpondenti a bývalí i súčasní vojaci, ktorí majú na platforme Telegram mnoho priaznivcov, v súvislosti s týmto vyhlásení obvinili ministerstvo obrany z bagatelizovania porážky na Ukrajine.



Igor Girkin, bývalý dôstojník ruskej tajnej služby FSB, ktorý v roku 2014 pomohol rozpútať vojnu v Donbase na východe Ukrajiny, prirovnal kolaps jednej z hlavných frontových línií vojny na Ukrajine k bitke pri Mukdene v roku 1905 - teda ku katastrofálnej porážke v rusko-japonskej vojne, ktorá vyvolala ruskú revolúciu v roku 1905.



Ukrajina považuje svoj rýchly postup, pri ktorom tisíce ruských vojakov utiekli a zanechali za sebou zásoby munície a vojenského vybavenia a techniky, za bod obratu v šesť mesiacov trvajúcej vojne.