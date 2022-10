ISW:Nie je pravdepodobné,že by Rusi na Ukrajinu zaútočili z Bieloruska

Washington 11. októbra (TASR) - Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) označil v utorok za nepravdepodobné, že by Rusko zaútočilo na Ukrajinu zo severu, teda z Bieloruska, a to ani napriek informáciám, že Moskva a Minsk sa rozhodli vytvoriť v Bielorusku spoločnú bojovú operačnú skupinu.



ISW podľa spravodajskej stanice Sky News uviedol, že namiesto útoku z Bieloruska sa Kremeľ môže pokúsiť využiť týchto ďalších ruských vojakov v Bielorusku na to, aby ukrajinské sily zadržal v Kyjeve a jeho okolí a zabránil ich premiestňovaniu na iné miesta, kde by sa mohli zapojiť do protiofenzívy.



Zmienený americký inštitút ďalej tiež uviedol, že hoci bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondelok oznámil nasadenie regionálnej skupiny Ruskej federácie a Bieloruskej republiky na západné hranice svojej krajiny, špecifiká tejto skupiny nespresnil.



"Lukašenko uviedol, že do Bieloruska bude nasadených vyše 1000 príslušníkov ruských síl a že rusko-bieloruská skupina sa začala formovať už 8. októbra," uvádza vo svojej správe ISW.



Podľa inštitútu bude táto skupina v prípade vyslaných ruských vojakov pozostávať "pravdepodobne s brancov alebo so zmobilizovaných mužov so slabou pripravenosťou (na boj), ktorí pravdepodobne nebudú pre Ukrajinu predstavovať významnú konvenčnú vojenskú hrozbu".



Lukašenko v pondelok vyhlásil, že Minsk a Moskva nasadia na západných hraniciach jeho krajiny spoločnú bojovú operačnú skupinu. Podľa jeho slov ide o reakciu na vyostrenie napätia. Bieloruský líder následne uviedol, že Litva, Poľsko a Ukrajina cvičia bieloruských "radikálov" na teroristický útok.