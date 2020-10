Administratíva D. Trumpa utrpela ďalšiu porážku v boji proti TikToku

Washington 31. októbra (TASR) - Administratíva Donalda Trumpa utrpela ďalšiu porážku v boji proti čínskej aplikácii na zdieľanie krátkych videí TikTok.



Pennsylvánska sudkyňa Wendy Beetlestone zablokovala nariadenie ministerstva obchodu, ktoré malo začať platiť 12. novembra a ktoré by v podstate znamenalo koniec činnosti TikToku v USA. Sudkyňa vyhovela návrhu troch autorov videí, ktorí si videami na TikToku zarábajú na živobytie, a vydala predbežné opatrenie.



Sudkyňa uviedla, že nariadenie ministerstva obchodu by znamenalo ukončenie činnosti TikToku v USA. Aplikácia je podľa nej platformou vyjadrenia. Po celom svete ju používa 700 miliónov ľudí, z toho 100 miliónov v USA a z nich minimálne 50 miliónov denne.



Už predtým 27. septembra washingtonský sudca Carl Nichols vydal predbežné opatrenie na žiadosť ByteDance, čo je materský koncern TikToku, ktorým zablokoval snahu ministerstva obchodu nariadiť, aby obchody s aplikáciami spoločností Apple a Google prestali v USA ponúkať aplikáciu TikTok na stiahnutie pre nových používateľov.



Medzitým pokračujú rokovania o finalizácii predbežnej dohody, podľa ktorej by mali v TikToku získať podiel americký maloobchodný reťazec Walmart a softvérový koncern Oracle. Vzniknúť má nová spoločnosť TikTok Global, ktorá by mala na starosti operácie TikToku v USA.