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IT spolupracovník švédskej armády čelí súdu za špionáž pre Rusko

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Ilustračné foto. Foto: TASR

Obhajkyňa Hanna Lindblomová na súde zdôraznila, že jej mandant svoju vinu popiera.

Autor TASR
Štokholm 15. júna (TASR) - V Štokholme sa začal súd s bývalým konzultantom švédskej armády v prípade pokusu poskytnúť utajované informácie ruským spravodajským službám. Muž má 34 rokov, narodil sa rodičom pôvodom z Iránu a v rokoch 2018 až 2022 pracoval pre armádu ako IT špecialista, uvádzajú súdne dokumenty a armáda. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Polícia ho zatkla v januári pre podozrenie zo špionáže. Počas cesty do Moskvy medzi novembrom a decembrom 2025 sa podľa obvinenia pokúsil prezradiť tajné informácie „najmä ruským službám FSB a GRU výmenou za ochranu, ako aj za budúce získanie ruského občianstva,“ povedal súdu prokurátor Mats Ljungqvist. Pôvodné obvinie zo špionáže bolo prekvalifikované na pokus o špionáž.

Obhajkyňa Hanna Lindblomová na súde zdôraznila, že jej mandant svoju vinu popiera.

Súdny proces je naplánovaný na tri dni a bude sa konať bez účasti verejnosti vzhľadom na citlivú povahu prerokúvaných informácií. Dôkazy zahŕňajú písomné výmeny medzi obžalovaným a ruskými spravodajskými službami, v ktorých zdôrazňuje svoj vojenský profil.

Počas prvého pojednávacieho dňa premietli videoreportáž, ktorú 10. februára 2026 odvysielala ruským štátom kontrolovaná televízia RT (Russia Today). Predstaviteľ FSB v nej uvádza, že obžalovaný im odovzdal „veľké množstvo dokumentov“. Spravodajský dôstojník vystupuje v reportáži anonymne, ale podľa jeho slov sa mu muž počas ich stretnutia javil ako „nestabilný“ a preto bola FSB „skeptická voči informáciám, ktoré jej poskytol“.

Muž založil v roku 2024 spoločnosť, ktorá sa mala podľa verejne dostupných záznamov zameriavať na „útočné kybernetické operácie“.
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