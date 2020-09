Trumpova administratíva zakáže v USA aplikácie WeChat a TikTok

Washington 18. septembra (TASR) - Administratíva prezidenta Donalda Trumpa od nedele (20. 9.) zakáže v USA sťahovanie aplikácií WeChat a TikTok, ktoré patria čínskym firmám.



Ministerstvo obchodu v piatok uviedlo, že od nedele zakáže obchodné transakcie s aplikáciami WeChat a TikTok. Americké firmy nebudú môcť distribuovať WeChat ani TikTok, takže obchody s aplikáciami, ktoré prevádzkujú Apple a Google, budú musieť aplikácie odstrániť. To znamená, že od nedele sa nebudú dať stiahnuť v USA. Nariadenie tiež zakazuje americkým firmám, aby prostredníctvom aplikácie WeChat poskytovali služby s cieľom prevodu peňazí alebo spracovania platieb v rámci USA.



Trump by mal ešte v piatok rozhodnúť, či jeho vláda schváli dohodu čínskej firmy ByteDance, ktorá vlastní populárnu sociálnu sieť na zdieľanie krátkych videí TikTok, s americkým softvérovým koncernom Oracle. Oracle by mal podľa dohody prevziať menšinový podiel v TikToku a stať sa jeho dôveryhodným technologickým partnerom.



Podľa CNBC nie je jasné, či oznámenie ministerstva obchodu znamená, že neexistuje šanca, aby sa dohoda schválila pred nedeľným termínom, a je agresívnym tlakom Trumpovej administratívy na to, aby operácie TikToku v USA plne vlastnila americká spoločnosť.



Piatkové vyhlásenie ministerstva obchodu, zdá sa, plní pôvodné Trumpovo nariadenie zo 6. augusta, ktoré dalo TikToku 45 dní na predaj operácií V USA.



Komunikačnú aplikáciu WeChat vlastní čínsky koncern Tencent.