Ivan Tásler: Patrili sme k tým šťastnejším muzikantom

Bratislava 30. januára (TASR) – Hneď dvoma kompiláciami potešila skupina IMT Smile svojich fanúšikov v minulom roku. V júni vyšla výberovka Život IMT Smile 1998 – 2020 a v decembri výberovka s názvom Aj to je život B-strana a Rarity & Live. Obe mapujú dráhu tejto úspešnej kapely bratov Táslerovcov, ktorej úplné začiatky siahajú do roku 1992.



Kompiláciu a piesne z nej mala skupina pripravené v koncertných playlistoch, fanúšikovia sa však pôvodne plánovaných vystúpení nedočkali. Pandémia urobila veľký škrt v plánoch interpretov slovenskej hudobnej scény a tým aj tisíckam fanúšikov, ktorí si vždy vedia vychutnať tú pravú koncertnú atmosféru „svojich obľúbencov“. To platí aj pre skupinu IMT Smile.



„Našťastie nám sa ešte v lete podarilo odohrať skoro dvadsiatku koncertov. Boli sme z tých šťastnejších, ktorým sa podarilo hrať. Aj jeseň sme neprežili úplne najhoršie. Už len práca na dvoch vydaných výberovkách zobrala dosť času. Popri tom sme priniesli niekoľko nových videoklipov k starším piesňam. Boli sme nahrávať materiál na nový album, ktorý, verím, že vydáme v máji. Musím povedať, že sme patrili k tým šťastnejším muzikantom, ktorí nejakú prácu mali,“ povedal pre TASR frontman skupiny Ivan Tásler.