Ivanka Trumpová nebude súčasťou predvolebného tímu svojho otca

Washington 16. novembra (TASR) - Dcéra bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka Trumpová sa rozhodla odísť z politiky a aktívne sa nezapojiť do jeho ďalšej predvolebnej kampane, pretože chce uprednostniť svoju rodinu. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy denníka The Guardian.



Trump v utorok večer oficiálne ohlásil, že v roku 2024 sa bude opäť uchádzať o úrad prezidenta Spojených štátov. Vo svojej rezidencii Mar-a-Lago na Floride predstavil svoju kandidatúru na republikánsku prezidentskú nomináciu.



Prítomní tam boli členovia jeho rodiny vrátane manželky Melanie, syna Erica a Ivankinho manžela Jareda Kushnera; samotná Ivanka však chýbala.



"Svojho otca mám veľmi rada. Tentoraz som sa však rozhodla uprednostniť svoje malé deti a súkromný život, ktorý si vytvárame ako rodina. Nemám v pláne angažovať sa v politike," uviedla 41-ročná Trumpová vo vyhlásení.



"Hoci budem svojho otca vždy milovať a podporovať, budem to robiť mimo politickej scény. Som vďačná, že som mala tú česť slúžiť americkému ľudu, a vždy budem hrdá na množstvo úspechov našej administratívy," dodala. Trumpová a Kushner zohrávali kľúčové úlohy v Trumpovej administratíve.



Trumpová nedávno vypovedala pred špeciálnym kongresovým výborom, ktorý vyšetruje vzburu na washingtonskom Kapitole z januára 2021, pri ktorej sa Trumpovi extrémistickí podporovatelia pokúsili zvrátiť jeho volebnú porážku a zablokovať vymenovanie novozvoleného prezidenta Joea Bidena do úradu.



Trump bol v prezidentskej funkcii v rokoch 2017–21. Pred dvoma rokmi sa mu nepodarilo dosiahnuť znovuzvolenie a bol donútený prenechať Biely dom demokratickému kandidátovi Bidenovi. Trump však svoju porážku nikdy nepriznal a nikdy sa s ňou nezmieril – podobne ako aj časť jeho sympatizantov.



Momentálne je Trump jediným republikánskym kandidátom na úrad prezidenta USA. Veľké šance sa však v súboji o Biely dom dávajú guvernérovi štátu Florida Ronovi DeSantisovi. Biden takisto oznámil, že bude pravdepodobne kandidátom vo voľbách v roku 2024.