Ivanka Trumpová poprela účasť na finančných záznamoch exprezidenta

New York 8. novembra (TASR) - Dcéra bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, Ivanka Trumpová, v stredu pred súdom uviedla, že neprišla do kontaktu s finančnými záznamami svojho otca. Exprezident i jeho dvaja starší synovia Donald Trump mladší a Eric Trump v spojitosti s týmito záznamami čelia v občianskom procese obvineniam z podvodu s nehnuteľnosťami. TASR správu prevzala z agentúry AP a webovej stránky stanice CNN.



"Nespomínam si na žiadnu diskusiu o finančných záznamoch," uviedla. Povedala však, že si spomína na viacero záležitostí zo stretnutia v roku 2011, ktoré sa vzťahovalo na plány rodinnej spoločnosti Trump Organization v oblasti obnovy historickej budovy pošty vo Washingtone, píše AP. Tiež pripomenula rokovania v spojitosti s renováciou hotela Plaza v New Yorku.



Po skončení výpovede sa Ivanka Trumpová podrobila krížovému výsluchu, píše stanica CNN.



Žalobu na Trumpa a jeho synov podala v septembri 2022 generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová. Podľa nej poskytovali bankám a poisťovniam "hrubo nafúknuté" údaje, aby si zabezpečili pôžičky a poistné krytie. Exprezident i jeho synovia pochybenie odmietajú.



Donald Trump mladší i Eric Trump minulý týždeň pred súdom účasť na finančných záznamoch svojho otca popreli. V pondelok tak urobil aj ich otec.



Trumpovi a jeho synom v prípade usvedčenia nehrozí trest odňatia slobody, pretože ide o civilné konanie, pripomína CNN. Ohrozené sú však ich obchodné aktivity v štáte New York. Prokurátor sa usiluje dosiahnuť rozpustenie ich spoločností, dodáva CNN.