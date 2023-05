IWS: Ruské jadrové zbrane v Bielorusku nezvyšujú riziko eskalácie

Washington 26. mája (TASR) - Presun ruských jadrových zbraní do Bieloruska nepredstavuje zvýšené nebezpečenstvo eskalácie vo vojne, ktorú Rusko vedie na Ukrajine. V piatok to uviedli analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), informuje agentúra DPA.



Je vysoko nepravdepodobné, že by sa šéf Kremľa Vladimir Putin odhodlal k použitiu jadrových zbraní na Ukrajine či inde vo svete, tvrdia analytici.



ISW túto správu zverejnil po tom, ako bieloruský líder Alexandr Lukašenko vo štvrtok oznámil, že Rusko už začalo s presunom taktických jadrových zbraní do Bieloruska. Obe krajiny sa na tomto kroku dohodli už v marci. Ruské taktické jadrové zbrane majú byť v Bielorusku rozmiestnené v oblasti pri hraniciach s Poľskom.



Analytici dodali, že hrozba jadrovej eskalácia sa v tejto spojitosti nezvýšila, nakoľko bolo Rusko aj pred týmto presunom schopné zasahovať potenciálne ciele jadrovými zbraňami.



Taktické jadrové zbrane sú určené na útoky proti nepriateľským jednotkám a ničenie zbraní na bojisku. V porovnaní so strategickými jadrovými zbraňami, ktoré sú schopné ničiť celé mestá či oblasti, majú relatívne krátky dosah a nízku účinnosť.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu potvrdil, že bieloruským ozbrojeným silám odovzdali rakety Iskander-M, ktoré môžu niesť konvenčné i nukleárne hlavice, pričom niektoré lietadlá Su-25 upravili na možné použitie jadrových zbraní.



Analytici ISW uviedli, že umiestnenie ruských jadrových zbraní v Bielorusku slúži predovšetkým na ďalšie rozširovanie ruskej vojenskej infraštruktúry a veliteľských štruktúr v susednej krajine.