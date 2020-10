Izrael a Bahrajn podpísali balík zmlúv o vzájomnej spolupráci

Manáma 19. októbra (TASR) – Bahrajn a Izrael v nedeľu formálne nadviazali bilaterálne diplomatické vzťahy, čím sa z malej krajiny Perzského zálivu stane štvrtý arabský štát, ktorý normalizuje vzťahy s Izraelom.



Príslušnú dohodu podpísali v nedeľu v bahrajnskej metropole Manáma počas návštevy izraelskej delegácie, ktorú viedol šéf Rady národnej bezpečnosti Meir Ben-Šabbat. Prítomná bola aj americká delegácia vedená ministrom financií Stevenom Mnuchinom.



Celkovo v nedeľu v Manáme podpísali sedem memoránd o porozumení a spolupráci v rôznych oblastiach vrátane financií, ekonomiky a poľnohospodárstva.



Po slávnostnom ceremoniáli budú mať obe strany možnosť otvoriť veľvyslanectvá v druhej krajine, uviedol podľa agentúry AFP osobitný poradca prezidenta USA Donalda Trumpa pre medzinárodné rokovania Avi Berkowitz.



Dodal, že izraelské veľvyslanectvo v Manáme by mohlo byť otvorené do niekoľkých mesiacov.



Bahrajnský minister zahraničných vecí Abdal Latíf bin Rašíd Zajání uviedol, že podpisom dohody sa obe strany zaviazali k nastoleniu cesty mieru a dialógu.



Zdôraznil tiež, že na Blízkom východe je potrebné dosiahnuť spravodlivý a komplexný mier. Dodal, že rozhodnutie o spolunažívaní dvoch štátov – Izraela a Palestíny – treba dosiahnuť v súlade s medzinárodnými rezolúciami a arabskou mierovou iniciatívou z roku 2002.



„Dnes sme urobili prvý formálny krok k zblíženiu vzťahov medzi krajinami," uviedol Ben-Šabbat. „Je to dôležitý krok k stabilite, ktorý prinesie prosperitu všetkým ľuďom v regióne a vo všetkých (jeho) krajinách," dodal Mnuchin.



Delegácie Izraela a USA odcestovali do Manámy v nedeľu vôbec prvým letom v dejinách, ktorý priamo spojil Izrael a Bahrajn.



Izrael podpísal dohody o normalizácii vzájomných diplomatických vzťahov so Spojenými arabskými emirátmi (a Bahrajnom 15. septembra v Bielom dome vo Washingtone.



Dohody Izraela so SAE a Bahrajnom predstavujú diplomatické víťazstvá pre Trumpovu administratívu i pre izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



Boli však terčom tvrdej kritiky zo strany Palestínčanov, ktorí rátali s tým, že jednotný postoj arabských štátov pretrvá a že k uznaniu Izraela by malo dôjsť až po tom, keď Palestínčania dosiahnu svoj cieľ a budú mať svoj samostatný nezávislý štát.



Proti normalizácii vzťahov Bahrajnu s Izraelom sa vyslovila aj časť občianskej spoločnosti v Bahrajne a predstavitelia tamojšej opozície, ktorá už roky čelí represiám vlády proti disentu.



Podpísanie dohody o normalizácii vzťahov Izraela s Bahrajnom a SAE v nedeľu rozhodne odsúdila aj džihádistická skupina Islamský štát, ktorá súčasne vyzvala na útoky voči Saudskej Arábii.



V audionahrávke pripisovanej podľa agentúry AFP hovorcovi IS Abú Hamzovi Kurajšímu a zverejnenej na sociálnej sieti Telegram sa podpísanie nových dohôd arabských krajín so židovským štátom označuje za zradu islamu.



Výzvu na útoky voči Saudskej Arábii zdôvodnil hovorca tým, že toto kráľovstvo podporilo normalizáciu vzťahov s Izraelom otvorením vzdušného priestoru pre izraelské lety do susedných štátov Perzského zálivu.



Do 15. septembra boli jediným dvoma arabskými krajinami, ktoré nadviazali diplomatické vzťahy s Izraelom, Egypt (v roku 1979) a Jordánsko (v roku 1994).