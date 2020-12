Izrael a Bahrajn podpíšu memorandum o spolupráci v cestovnom ruchu

Tel Aviv 1. decembra (TASR) - Na rokovania o posilnení bilaterálnej hospodárskej spolupráce a cestovného ruchu pricestovala v utorok do Izraela 40-členná delegácia z Bahrajnu. Informovala o tom agentúra AFP.



Bahrajn sa nedávno po Spojených arabských emirátoch stal druhou krajinou Perzského zálivu, ktorá normalizovala vzťahy s Izraelom. Stalo sa tak na základe dohody, ktorú sprostredkovali USA a ktorá bola podpísaná v Bielom dome 15. septembra.



Bahrajnský minister zahraničných vecí Abdallatíf bin Rášid az-Zajání vtedy povedal, že dohoda jeho krajiny s Izraelom je dôležitým prvým krokom k mieru v blízkovýchodnom regióne.



AFP pripomenula, že do Bahrajnu mal tento týždeň zavítať izraelský minister zahraničných vecí Gabi Aškenazi. Jeho cesta však bola zrušená, uviedli pre agentúru AFP bez bližšieho vysvetlenia nemenované diplomatické zdroje.



Zrušenie Aškenaziho cesty však nasledovalo krátko po atentáte na iránskeho jadrového vedca, z ktorého je obviňovaná izraelská špionážna služba Mosad.



Bahrajnská delegácia sa má v stredu v Jeruzaleme stretnúť so šéfom izraelskej diplomacie i s premiérom Benjaminom Netanjahuom. Oba štáty v stredu podpíšu aj memorandum o porozumení, ktoré "zahŕňa vznik bilaterálneho fóra na podporu cestovného ruchu".



Izraelské úrady neuviedli, či bahrajnská delegácia navštívi aj mešitu al-Aksá, tretie najposvätnejšie miesto islamu, ktoré sa nachádza vo východnom Jeruzaleme anektovanom Izraelom.



Mnoho Palestínčanov sa stavia nepriateľsky k vládam arabských štátov, ktoré normalizujú svoje vzťahy s Izraelom bez komplexnej mierovej dohody, a sú preto aj proti takýmto návštevám na posvätných miestach.



Náboženská nadácia wakf, ktorý spravuje moslimské sakrálne objekty v jeruzalemskom Starom Meste, však nemôže žiadnemu moslimovi zakázať, aby tam zavítal, dodala AFP.