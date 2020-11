Izrael a Bahrajn si plánujú vzájomne otvoriť veľvyslanectvá

Na archívnej snímke zľava americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, izraelský premiér Benjamin Netanjahu a bahrajnský minister zahraničných vecí Abdal Latíf bin Rašíd Zajání počas tlačovej konferencie po spoločnom stretnutí 18. novembra 2020 v Jeruzaleme. Foto: TASR/AP

Jeruzalem/Manáma 18. novembra (TASR) - Izrael a Bahrajn si chcú do konca roka vzájomne otvoriť svoje veľvyslanectvá. Oznámili to v stredu na spoločnej tlačovej konferencii v Jeruzaleme izraelský minister zahraničných vecí Gabi Aškenazi a jeho rezortný kolega z Bahrajnu Abdallatíf bin Rášid az-Zajání, informovala agentúra DPA.Delegácia na čele s ministrom az-Zajáním pricestovala do Jeruzalema na vôbec prvú návštevu zo strany Bahrajnu na vysokej úrovni od vtedy, ako sa obe krajiny v septembri dohodli na normalizácii svojich diplomatických vzťahov.Bahrajnský minister uviedol, že žiadosť Izraela o otvorenie ambasády v bahrajnskom hlavnom meste Manáma bola schválená. Minister az-Zajání zároveň vyjadril dôveru v to, že táto "" bude ďalším krokom na "".Aškenazi zase poďakoval bahrajnským lídrom za ich "".Privítal tiež, že palestínska samospráva sa v noci na stredu rozhodla obnoviť bezpečnostnú koordináciu s Izraelom, ktorú prerušila v máji v reakcii na izraelské plány na pripojenie častí Západného brehu k územiu židovského štátu.Izrael tieto plány pozastavil pre tzv. abrahámovské dohody o normalizácii vzťahov, ktoré v USA v septembri s Izraelom podpísali Spojené arabské emiráty (SAE) a Bahrajn." povedal v tejto súvislosti Aškenazi.Bahrajn a Spojené arabské emiráty nastolili oficiálne vzťahy s Izraelom na základe dohody, ktorú sprostredkovali USA. Dohoda bola podpísaná v Bielom dome 15. septembra. Sudán neskôr oznámil, že aj on formálne potvrdí svoje vzťahy s Izraelom, svojím niekdajším nepriateľom.Izraelskí a americkí predstavitelia navštívili ešte v októbri bahrajnskú metropolu Manáma, pričom Izrael formálne nadviazal bilaterálne diplomatické vzťahy s Bahrajnom. Obe krajine pri tejto príležitosti podpísali celkovo sedem memoránd o porozumení a spolupráci v rôznych oblastiach vrátane financií, ekonomiky a poľnohospodárstva.Očakáva sa, že počas aktuálnej návštevy v Izraeli podpíšu spoločné memorandum o porozumení týkajúce sa civilného letectva, informuje DPA s odvolaním sa na nemenované zdroje z prostredia izraelskej diplomacie.Návšteva bahrajnskej delegácie sa koná v rovnakom čase ako návšteva amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea, ktorý spolu so svojím bahrajnským náprotivkom absolvuje trilaterálne stretnutie s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.Trojica politikov ešte pred zmieneným stretnutím vystúpila na spoločnej tlačovej konferencii, píše DPA. Pompeo na nej vyjadril vieru v to, že podobných dohôd ako dosiahli Izrael s Bahrajnom bude ešte veľa, pretože sa nimi otvárajú "".