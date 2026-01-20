Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael a Grécko budú spolupracovať na vývoji protidronových systémov

Na snímke dron. Foto: TASR - Pavol Zachar

Atény minulý rok schválili nákup 36 izraelských raketových systémov PULS za približne 650 miliónov eur.

Autor TASR
Atény 20. januára (TASR) - Grécko bude spolupracovať s Izraelom na vývoji protidronových systémov a kybernetickej bezpečnosti, uviedol v utorok grécky minister obrany Nikos Dendias po stretnutí so svojim izraelským partnerom Jisraelom Kacom v Aténach. TASR o tom píše na základe správy agentúry AP.

Ministri nadviazali na decembrovú obrannú dohodu medzi Gréckom a Izraelom o budovaní protivzdušnej obrany ako súčasti rozširujúcej sa spolupráce. „Dohodli sme sa na výmene odborných skúseností, aby sme mohli čeliť bezpilotným lietajúci a podvodným strojom,“ povedal minister Dendias. Kac označil ich partnerstvo za „kotvu stability v Stredomorí“.

Grécko, ktoré vzhľadom na veľkosť svojej ekonomiky vynakladá na obranu veľa financií, sa dlhodobo sporí s Tureckom o námorné hranice aj zdroje, pripomína AP.

Atény minulý rok schválili nákup 36 izraelských raketových systémov PULS za približne 650 miliónov eur. Grécko zároveň vedie rokovania s Izraelom o vývoji viacvrstvového protivzdušného a protibalistického systému, ktorého odhadovaná cena je približne tri miliardy eur.
