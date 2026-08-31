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Izrael a Grécko podpísali dohodu o protivzdušnej obrane
O dohode medzi krajinami informovala aj grécka štátna televízia ERTNews.
Autor TASR
Jeruzalem/Atény 31. augusta (TASR) - Izraelské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že podpísalo s Gréckom zmluvu v hodnote približne troch miliárd eur na vybudovanie systému protivzdušnej obrany Achillov štít (Achilles Shield) pre Atény. Upozornili na to agentúry AFP a DPA, píše TASR.
„V rámci tejto dohody vybuduje Izrael pre Grécko komplexný, viacvrstvový systém protivzdušnej obrany, pričom bude využívať výlučne systémy izraelskej výroby a rozsiahle operačné skúsenosti, ktoré izraelské obranné zložky nadobudli počas vojny,“ uviedlo ministerstvo obrany vo vyhlásení.
„Ide o najväčšiu dohodu o vývoze obranných zariadení v histórii vzťahov medzi Izraelom a Gréckom a jednu z najväčších v histórii Izraelského štátu,“ dodalo.
O dohode medzi krajinami informovala aj grécka štátna televízia ERTNews. Podľa správ má byť systém zavedený do 35 mesiacov.
Systém Achillov štít má prepojiť existujúce grécke systémy s izraelskými a vytvoriť jednotnú sieť schopnú brániť sa proti lietadlám, dronom, raketám a balistickým projektilom. Centrálny softvér bude podľa plánov využívať umelú inteligenciu na analýzu údajov a odporúčanie najvhodnejšieho systému pre každú situáciu.
„V rámci tejto dohody vybuduje Izrael pre Grécko komplexný, viacvrstvový systém protivzdušnej obrany, pričom bude využívať výlučne systémy izraelskej výroby a rozsiahle operačné skúsenosti, ktoré izraelské obranné zložky nadobudli počas vojny,“ uviedlo ministerstvo obrany vo vyhlásení.
„Ide o najväčšiu dohodu o vývoze obranných zariadení v histórii vzťahov medzi Izraelom a Gréckom a jednu z najväčších v histórii Izraelského štátu,“ dodalo.
O dohode medzi krajinami informovala aj grécka štátna televízia ERTNews. Podľa správ má byť systém zavedený do 35 mesiacov.
Systém Achillov štít má prepojiť existujúce grécke systémy s izraelskými a vytvoriť jednotnú sieť schopnú brániť sa proti lietadlám, dronom, raketám a balistickým projektilom. Centrálny softvér bude podľa plánov využívať umelú inteligenciu na analýzu údajov a odporúčanie najvhodnejšieho systému pre každú situáciu.