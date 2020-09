Izrael a Hamas sa dohodli na ukončení nepokojov na hraniciach s Gazou

Gaza 1. septembra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas ohlásilo v pondelok, že s Izraelom dosiahli dohodu, ktorá ukončí viac než tri týždne trvajúce nepokoje na pohraničnom území medzi Gazou a Izraelom. Informovala o tom agentúra AFP.



Po rozhovoroch s katarským vyslancom Muhammadom Imádím "bolo dosiahnuté porozumenie zasiahnuť do najnovšej eskalácie a ukončiť agresiu (Izraela) voči našim ľuďom", povedal líder Hamasu Jahjá Sinwár.



Skupiny prepojené s militantným palestínskym hnutím Hamas v posledných týždňoch opakovane vypúšťali na územie Izraela zápalné balóny, ktoré spôsobili viac ako 400 požiarov poľnohospodárskej pôdy na juhu Izraela. Cieľom je vytvoriť tlak na Izrael, aby uvoľnil blokádu pásma Gazy. Tá sa začala v roku 2007 po tom, ako nad pásmom získalo kontrolu hnutie Hamas.



Izrael v reakcii na akcie Hamasu od 6. augusta takmer denne podnikal bombové či raketové útoky na pozície Hamasu.



Na základe uzatvorenej dohody Hamas prestane vypúšťať zápalné balóny a Izrael ukončí vzdušné nálety, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na palestínske zdroje. Zdroj z Hamasu pre AFP uviedol, že nastalo "totálne ukončenie" vypúšťania zápalných balónov, ako aj iných útokov na Izrael.



"Obnovia sa dodávky paliva a od utorka spustí opäť prevádzku elektráreň," dodal zdroj z Hamasu. Jediná elektráreň v Gaze prerušila prevádzku týždeň po tom, čo Izrael pozastavil dodávky paliva do oblasti ako odvetu za vypustenie zápalných balónov.



Izraelský úrad pri ministerstve obrany, ktorý koordinuje aktivity Izraela na palestínskych územiach (COGAT), potvrdil, že po bezpečnostných konzultáciách vedených tamojším ministrom obrany Bennym Gancom sa otvoria hlavné trasy na transport tovarov v Gaze a rybári sa budú smieť vrátiť do práce do vzdialenosti 15 námorných míľ. Izrael totiž predtým v reakcii na zrážky s palestínskymi militantmi uzavrel rybolovnú zónu pri pobreží pásma Gazy.