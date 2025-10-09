< sekcia Zahraničie
Izrael a Hamas sa podľa Trumpa dohodli na prvej fáze mierového plánu
Vyhlásenie amerického prezidenta prišlo len pár hodín po tom, ako avizoval, že mierová dohoda medzi Izraelom a Hamasom je veľmi blízko.
Autor TASR,aktualizované
Washington 9. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas sa dohodli na prvej fáze jeho mierového plánu, ktorý predstavil na konci septembra. Egyptské štátne médiá zároveň informovali, že podľa sprostredkovateľov sa obe strany dohodli na ukončení vojny v Pásme Gazy, výmene rukojemníkov a väzňov a povolení vstupu pomoci do tejto palestínskej enklávy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„S veľkou hrdosťou oznamujem, že Izrael a Hamas súhlasili s prvou fázou nášho mierového plánu. To znamená, že VŠETCI rukojemníci budú čoskoro prepustení a Izrael stiahne svoje vojská na dohodnutú líniu ako prvý krok k silnému, trvalému a večnému mieru,“ napísal Trump na platforme Truth Social.
„Je to VEĽKÝ deň pre arabský a moslimský svet, Izrael, všetky susedné národy a Spojené štáty americké a ďakujeme sprostredkovateľom z Kataru, Egypta a Turecka, ktorí s nami spolupracovali, aby sa táto historická a bezprecedentná udalosť mohla stať skutočnosťou,“ dodal.
Vyhlásenie amerického prezidenta prišlo len pár hodín po tom, ako avizoval, že mierová dohoda medzi Izraelom a Hamasom je „veľmi blízko“.
V reakcii na Trumpove oznámenie vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, že Izrael „s Božou pomocou“ privezie domov všetkých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Pásme Gazy.
Dohodu o prvej fáze prímeria medzi obomi stranami konfliktu potvrdil aj Katar. „Sprostredkovatelia oznamujú, že dnes večer bola dosiahnutá dohoda o všetkých ustanoveniach a mechanizmoch implementácie prvej fázy dohody o prímerí v Gaze, ktorá povedie k ukončeniu vojny, prepusteniu izraelských rukojemníkov a palestínskych väzňov a vstupu humanitárnej pomoci. Podrobnosti budú oznámené neskôr,“ napísal v príspevku na platforme X hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí.
Hamas potvrdil dohodu o ukončení vojny s Izraelom v Pásme Gazy
Palestínske militantné hnutie Hamas vo štvrtok potvrdilo, že dosiahlo dohodu o ukončení vojny v Pásme Gazy s Izraelom. Amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvalo, aby prinútil Izrael dohodu plne implementovať, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a Reuters.
Hamas oznámil, že „dosiahol dohodu o ukončení vojny v Gaze, stiahnutí okupačných síl, prístupe humanitárnej pomoci a výmene väzňov“. Hnutie tak potvrdilo Trumpove vyhlásenie, že obe strany sa dohodli na prvej fáze jeho mierového plánu, ktoré šéf Bieleho domu zverejnil len chvíľu predtým.
Militanti Trumpa a ostatné strany zároveň vyzvali, aby Izraelu „nedovolil vyhýbať sa alebo odkladať implementáciu toho, čo bolo dohodnuté“.
„Potvrdzujeme, že obete nášho ľudu nebudú márne a že zostaneme verní nášmu sľubu – nikdy sa nevzdáme národných práv nášho ľudu, kým nedosiahneme slobodu, nezávislosť a sebaurčenie,“ vyhlásil Hamas. Hnutie sa tiež poďakovalo americkému prezidentovi, Kataru, Egyptu a Turecku za ich sprostredkovateľské úsilie.
Zdroj z Hamasu pre AFP uviedol, že hnutie vymení 20 živých izraelských rukojemníkov za 2000 palestínskych väzňov ako súčasť prvej fázy dohody o ukončení konfliktu v Gaze. Táto výmena sa podľa neho uskutoční do 72 hodín od implementácie dohody, ktorú by obe strany mali podpísať vo štvrtok.
Trump: Izraelských rukojemníkov by Hamas mohol prepustiť už v pondelok
Izrael by sa na základe dohody o ukončení vojny s palestínskym militantným hnutím Hamas mohol z vopred odsúhlasených častí Gazy začať sťahovať hneď, ako túto dohodu schváli izraelská vláda. Agentúru AP o tom informoval anonymný zdroj z Bieleho domu, podľa ktorého by následne Hamas mohol prepustiť zadržiavaných izraelských rukojemníkov. Americký prezident Donald Trump pre televíziu Fox News uviedol, že stať by sa tak mohlo už v pondelok, píše TASR.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v oficiálnom vyhlásení potvrdil, že v súvislosti s touto dohodou zvolá zasadnutie vlády, informoval portál The Times of Israel (TOI). „Veľký deň pre Izrael. Zajtra (štvrtok - pozn. TASR) zvolám vládu, aby dohodu schválila a priviedla všetkých našich drahých rukojemníkov domov,“ potvrdil.
Vo vyjadrení Netanjahu podľa TOI tiež poďakoval Trumpovi „za oddanosť tejto posvätnej misii oslobodiť našich rukojemníkov“.
Televízia BBC s odvolaním sa na svoj zdroj uvádza, že po schválení by stiahnutie Izraela na dohodnutú líniu malo trvať menej ako 24 hodín. Po odchode izraelských jednotiek bude mať Hamas 72 hodín na prepustenie rukojemníkov, ktorých v Pásme Gazy zadržiava.
Dodal, že Izrael počas prvých piatich dní povolí vstup 400 nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou do Pásma Gazy, pričom ich počet sa bude v neskorších fázach postupne zvyšovať, vysvetľuje BBC.
Agentúru AP iný zdroj informoval, že Hamas plánuje všetkých 20 izraelských rukojemníkov, ktorí sú stále nažive, prepustiť už tento víkend. Zosnulí rukojemníci budú údajne prepustení v ďalších fázach.
Nie je zatiaľ jasné, či strany dosiahli pokrok aj v citlivejších otázkach týkajúcich sa budúcnosti Pásma Gazy, ako je odzbrojenie Hamasu či konečné spravovanie tohto vojnou zničeného územia, pripomína AP.
