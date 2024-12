Izrael a Hamas sa vzájomne obvinili z odďaľovania dohody o prímerí

Tel Aviv 25. decembra (TASR) – Palestínske militantné hnutie Hamas v stredu obvinilo Izrael z kladenia stále "nových podmienok", ktoré zdržiavajú uzatvorenie dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov, hoci pripustilo, že rokovania naďalej prebiehajú. Izrael obvinenie odmietol a obvinil Hamas z klamstva a vytvárania "nových prekážok" uzavretia dohody. TASR informuje na základe správ agentúry AFP.



"Rokovania o prímerí a výmene zajatcov naďalej pokračujú v meste Dauha, kde ich sprostredkúvajú Katar a Egypt… no okupanti si kladú stále nové podmienky stiahnutia (jednotiek), prímeria, výmeny väzňov a návratu ľudí vyhnaných z domovov, ktoré odďaľujú dosiahnutie dohody," uviedlo palestínske militantné hnutie Hamas vo vyhlásení. Hamas však nekonkretizoval podmienky kladené Izraelom.



"Teroristická organizácia Hamas opäť raz klame, porušuje už dosiahnuté dohody a naďalej vytvára nové prekážky rokovaniam," reagovala vo vyhlásení kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



Nepriame rokovania medzia Izraelom a Hamasom, ktoré sprostredkovali Katar, Egypt a Spojené štáty, prebiehajú už niekoľko dní v katarskej metropole Dauha. Oživili tak nádej na dosiahnutie dohody o prímerí a prepustení zajatcov, ktorú sa dlhodobo nedarí dosiahnuť, píše AFP.



Netanjahu v pondelok v izraelskom parlamente vyhlásil, že rokovania "do istej miery pokročili". V utorok jeho kancelária vyhlásila, že izraelskí zástupcovia sa z Kataru vrátili po "významných rokovaniach".



Hamas spolu s dvomi ďalšími dvomi palestínskymi militantnými skupinami minulý týždeň vydal vyhlásenie, podľa ktorého je dosiahnutie dohody o prímerí "bližšie než kedykoľvek predtým," no pod podmienkou, že si Izrael nebude klásť nové podmienky, pripomína AFP.



Dosiahnuť prímerie a prepustenie časti rukojemníkov sa podarilo koncom roka 2023. Trvalo približne týždeň, odvtedy už niekoľkokrát zlyhalo. Hlavnými dôvodmi zlyhaní rokovaní je neschopnosť zhodnúť sa na podmienkach trvalého prímeria v Pásme Gazy a otázka vlády na území po vojne, ktorá rozdeľuje aj vedenie Palestínčanov, uvádza AFP.



Izraelská armáda vedie vojnu proti Hamasu ako odvetu za vpád palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zabili 1200 ľudí. Vojenská operácia Izraela doteraz pripravila o život vyše 45.000 obyvateľov Pásma Gazy, väčšina z nich boli tiež nevojaci, tvrdí ministerstvo zdravotníctva územia ovládané Hamasom, ktorého údaje považuje OSN za hodnoverné.