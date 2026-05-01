Izrael a Hizballáh hlásili ďalšie útoky
Počet útokov medzi Izraelom a Hizballáhom sa počas prímeria síce výrazne znížil, obe strany sa však vzájomne obviňujú z jeho porušovania.
Autor TASR
Bejrút 1. mája (TASR) - Izrael v piatok uskutočnil viacero útokov na ciele v južnom Libanone, na ktoré reagovalo militantné hnutie Hizballáh. Proiránska skupina na severný Izrael zase vyslala svoje drony a podnikala ďalšie údery, píše TASR podľa agentúry DPA.
Libanonská štátna tlačová agentúra NNA informovala o viacerých izraelských útokoch na mestá na juhu krajiny, ktoré začali už v piatok ráno.
Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že pri dvoch izraelských útokoch na mesto Habbúš, kde izraelská armáda predtým vydala príkaz na evakuáciu, zahynulo šesť ľudí vrátane ženy a dieťaťa. Ďalších najmenej osem osôb utrpelo zranenia, informovala agentúra AFP.
Izraelská armáda uviedla, že v severnej časti krajiny neďaleko spoločnej hranice sa zrútil dron vypustený z Libanonu. Miestne médiá informovali, že dve osoby utrpeli ľahké zranenia, keď bolo popoludní zasiahnuté ich vozidlo.
Ďalší dron z Libanonu bol podľa armády zachytený ešte skôr v piatok, čo spôsobilo spustenie sirén v severnej časti Izraela. Údajne boli zachytené aj iné „podozrivé vzdušné ciele“.
Hizballáh tiež útočil na izraelské jednotky umiestnené v južnom Libanone, oznámila armáda. Militanti sa podľa DPA prihlásili k zodpovednosti za niekoľko z týchto úderov.
Útoky oboch strán pokračujú aj napriek prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti 16. apríla. Pôvodne malo vypršať v nedeľu, medzičasom však bolo predĺžené o tri týždne do polovice mája.
Krajiny, ktoré sa vzájomne neuznávajú, v apríli zároveň začali viesť prvé priame rokovania za uplynulé desaťročia. Spojené štáty vo štvrtok vyzvali na priame stretnutie medzi libanonským prezidentom Džúzífom Awnom a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.
Libanonská vláda dúfa, že rokovania s Izraelom pripravia pôdu pre trvalé ukončenie vojny, ktorá sa začala, keď Hizballáh 2. marca - dva dni po americko-izraelských útokoch na Irán - začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
Počet útokov medzi Izraelom a Hizballáhom sa počas prímeria síce výrazne znížil, obe strany sa však vzájomne obviňujú z jeho porušovania. Izrael navyše vyslal svoje pozemné jednotky na juh Libanonu s cieľom vytvoriť bezpečnostnú zónu, v rámci ktorej ničí pohraničné dediny.
Televízia Sky News uvádza, že od 2. marca zomrelo pri izraelských útokoch v Libanone viac ako 2500 ľudí.
