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Izrael a Hizballáh napriek prímeriu bojujú o kopec v Libanone
Vysoký predstaviteľ militantnej skupiny Mahmúd Kamátí v auguste povedal, že bojovníci skupiny odrážajú pokusy izraelských jednotiek o prevzatie kontroly nad kopcom.
Autor TASR
Bejrút 5. septembra (TASR) - Izraelská armáda a libanonské militantné hnutie Hizballáh napriek prímeriu naďalej vedú boje o strategický kopec s výhľadom na časti významného mesta na juhu Libanonu. V uplynulých týždňoch Izrael denne podniká nálety a ostreľuje kopec Alí Táhir a libanonskí militanti opakovane útočia dronmi na izraelské jednotky v tejto oblasti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Spojené štáty, ktoré sprostredkúvajú rokovania medzi Libanonom a Izraelom, chcú, aby Hizballáh odovzdal kontrolu nad týmto kopcom libanonskej armáde, čo však hnutie odmieta. Podľa AP tak odmieta urobiť pre obavy, že Izrael sa tohto kopca zmocní a následne bude požadovať odovzdanie ďalších území.
Libanon a Izrael v júni dosiahli rámcovú dohodu, na základe ktorej sa má Hizballáh odzbrojiť a izraelské jednotky sa majú stiahnuť z častí Libanonu, ktoré okupujú. Militantná skupina nebola súčasťou rokovaní o tejto dohode a odmietla výzvy na zloženie zbraní v oblastiach severne od rieky Lítaní, kde sa nachádza aj kopec Alí Táhir.
Bitka o tento kopec nachádzajúci sa neďaleko mesta Nabatíja by podľa AP mohla viesť k eskalácii bojov v celej krajine a nepokoje v Libanone sťažujú snahy o vyriešenie vojny v Iráne.
Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že prevzala „operačnú kontrolu“ nad kopcom Alí Táhir a sieťou tunelov pod ním, ktoré Hizballáh využíva na ukrytie svojich bojovníkov a zbraní. Nie je jasné, ako ďaleko siaha kontrola Izraela. Libanonské médiá krátko pred vyhlásením Izraela informovali, že izraelské letectvo útočí na kopec. Hizballáh sa k týmto správam nevyjadril.
Izrael okupoval Alí Táhir 18 rokov, až do svojho stiahnutia sa z Libanonu v roku 2000.
Tento kopec má strategickú polohu s výhľadom na viacero dedín, ako aj na hlavné cesty vedúce do Nabatíje. Strata úplnej kontroly nad ním by podľa americkej tlačovej agentúry narušila prítomnosť Hizballáhu a jeho zásobovacie trasy v tejto oblasti.
Armáda židovského štátu tvrdí, že toto miesto je dôležité pre Hizballáh pre tunely, ktoré tam vybudoval vďaka financovaniu z Iránu. Podľa štvrtkového vyhlásenia izraelskej armády sa v oblasti kopca nachádzajú podzemné veliteľské centrá, sklady zbraní, generátory, obytné priestory, sprchy a kuchyňa. Izrael vyhlásil, že „vyčistil“ oblasť kopca od bojovníkov Hizballáhu a pracuje na „zneškodnení podzemných infraštruktúrnych objektov“.
Vysoký predstaviteľ militantnej skupiny Mahmúd Kamátí v auguste povedal, že bojovníci skupiny odrážajú pokusy izraelských jednotiek o prevzatie kontroly nad kopcom. AP konštatuje, že bagatelizoval význam tohto miesta pre prípad, že by sa ho Izrael zmocnil. „Alí Táhir je dôležitý, ale ak ho stratíme, neznamená to koniec Hizballáhu,“ povedal.
Spojené štáty, ktoré sprostredkúvajú rokovania medzi Libanonom a Izraelom, chcú, aby Hizballáh odovzdal kontrolu nad týmto kopcom libanonskej armáde, čo však hnutie odmieta. Podľa AP tak odmieta urobiť pre obavy, že Izrael sa tohto kopca zmocní a následne bude požadovať odovzdanie ďalších území.
Libanon a Izrael v júni dosiahli rámcovú dohodu, na základe ktorej sa má Hizballáh odzbrojiť a izraelské jednotky sa majú stiahnuť z častí Libanonu, ktoré okupujú. Militantná skupina nebola súčasťou rokovaní o tejto dohode a odmietla výzvy na zloženie zbraní v oblastiach severne od rieky Lítaní, kde sa nachádza aj kopec Alí Táhir.
Bitka o tento kopec nachádzajúci sa neďaleko mesta Nabatíja by podľa AP mohla viesť k eskalácii bojov v celej krajine a nepokoje v Libanone sťažujú snahy o vyriešenie vojny v Iráne.
Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že prevzala „operačnú kontrolu“ nad kopcom Alí Táhir a sieťou tunelov pod ním, ktoré Hizballáh využíva na ukrytie svojich bojovníkov a zbraní. Nie je jasné, ako ďaleko siaha kontrola Izraela. Libanonské médiá krátko pred vyhlásením Izraela informovali, že izraelské letectvo útočí na kopec. Hizballáh sa k týmto správam nevyjadril.
Izrael okupoval Alí Táhir 18 rokov, až do svojho stiahnutia sa z Libanonu v roku 2000.
Tento kopec má strategickú polohu s výhľadom na viacero dedín, ako aj na hlavné cesty vedúce do Nabatíje. Strata úplnej kontroly nad ním by podľa americkej tlačovej agentúry narušila prítomnosť Hizballáhu a jeho zásobovacie trasy v tejto oblasti.
Armáda židovského štátu tvrdí, že toto miesto je dôležité pre Hizballáh pre tunely, ktoré tam vybudoval vďaka financovaniu z Iránu. Podľa štvrtkového vyhlásenia izraelskej armády sa v oblasti kopca nachádzajú podzemné veliteľské centrá, sklady zbraní, generátory, obytné priestory, sprchy a kuchyňa. Izrael vyhlásil, že „vyčistil“ oblasť kopca od bojovníkov Hizballáhu a pracuje na „zneškodnení podzemných infraštruktúrnych objektov“.
Vysoký predstaviteľ militantnej skupiny Mahmúd Kamátí v auguste povedal, že bojovníci skupiny odrážajú pokusy izraelských jednotiek o prevzatie kontroly nad kopcom. AP konštatuje, že bagatelizoval význam tohto miesta pre prípad, že by sa ho Izrael zmocnil. „Alí Táhir je dôležitý, ale ak ho stratíme, neznamená to koniec Hizballáhu,“ povedal.