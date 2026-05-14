Izrael a Hizballáh opäť hlásili vzájomné útoky
Vo štvrtok sa uskutoční tretie kolo rokovaní medzi Libanonom a Izraelom, ktoré sprostredkovávajú Spojené štáty.
Autor TASR
Jeruzalem/Bejrút 14. mája (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok podnikla ďalšie útoky na ciele militantného hnutia Hizballáh v južnom Libanone. Útoky militantov na severné oblasti Izraela zranili viacero civilistov. K najnovšej ofenzíve došlo len niekoľko hodín začiatkom ďalšieho rokovania medzi obomi krajinami, píše TASR podľa agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).
„Izraelské ozbrojené sily (IDF) začali útočiť na teroristickú infraštruktúru Hizballáhu v niekoľkých oblastiach v južnom Libanone,“ uviedla armáda v oficiálnom stanovisku. Pred zásahmi vydala varovanie na evakuáciu pre osem obcí v regióne.
Armáda následne informovala, že zaznamenala dronové útoky Hizballáhu v pohraničnej oblasti.
„Pred chvíľou dopadol na izraelské územie v blízkosti izraelsko-libanonskej hranice výbušný dron, ktorý vypustila teroristická organizácia Hizballáh,“ oznámila armáda.
„V dôsledku toho bolo zranených niekoľko izraelských civilistov, ktorí boli evakuovaní na lekárske ošetrenie do nemocnice,“ dodala.
Podľa TOI zasiahol dron Hizballáhu parkovisko v blízkosti libanonskej hranice. V oblasti sa nerozozvučali sirény, čo naznačuje, že armáda letiaci dron nezaznamenala. IDF označili incident za „nehanebné porušenie dohôd o prímerí“.
Zdravotnícke centrum v meste Naharija potvrdilo, že ošetruje dvoch ľudí v kritickom stave a jednu osobu s ľahkými zraneniami, uvádza TOI.
Web The Jerusalem Post pripomína, že vo štvrtok sa uskutoční tretie kolo rokovaní medzi Libanonom a Izraelom, ktoré sprostredkovávajú Spojené štáty. Po prvýkrát sa na rozhovoroch zúčastnia aj vojenskí predstavitelia.
