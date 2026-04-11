Izrael a Hizballáh pokračovali vo vzájomných útokoch
Autor TASR
Bejrút 11. apríla (TASR) - Izraelská armáda a Iránom podporované libanonské militantné hnutie Hizballáh si v sobotu opäť vymieňali vzájomné údery, informovala libanonská tlačová agentúra NNA. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
NNA uviedla, že v skorých ranných hodinách Izrael podnikol opakované letecké útoky na mesto Nabatíja na juhu krajiny a pri zásahu obytnej budovy tam zahynuli tri osoby. Podľa správy k útokom došlo aj v ďalších južných častiach krajiny.
Izraelská armáda uviedla, že naďalej odráža útoky Hizballáhu, a zverejnila videá úderov na raketomety hnutia, ktoré sa izraelským jednotkám údajne podarilo zničiť. Dodala, že útočila aj na bojovníkov hnutia po tom, čo vystrelili rakety na Izrael. Hizballáh zase opätovne tvrdil, že útočil na izraelské pozície.
Intenzita vzájomných útokov sa však od stredy zmiernila po rozsiahlej vlne úderov izraelskej armády na ciele v Libanone. Podľa úradov pri nich zahynulo vyše 300 ľudí a ďalších 1000 utrpelo zranenia. Americký prezident Donald Trump údajne následne vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby útoky obmedzil. Izraelský líder zároveň vo štvrtok oznámil, že nariadil začatie mierových rokovaní s Libanonom s cieľom odzbrojiť Hizballáh a nadviazať mierové vzťahy medzi oboma krajinami.
Medzičasom libanonská prezidentská kancelária oznámila, že rokovania o prímerí medzi vládami Libanonu a Izraela vo Washingtone sa začnú budúci utorok.
Podľa správy amerického spravodajského portálu Axios je Izrael ochotný viesť rozhovory s Libanonom, nie však rokovania o pozastavení bojov s Hizballáhom.
Podľa USA a Izraela sa dočasné prímerie dohodnuté medzi Washingtonom a Teheránom s cieľom zastaviť vojnu v Iráne nevzťahuje na boje v Libanone. Teherán to odmieta a tvrdí, že dohoda zahŕňa aj Libanon. Zástupcovia USA a Iránu sa v sobotu zišli v pakistanskom Islamabade na mierových rokovaniach.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po útokoch Izraela a USA na Irán. Konflikt sa 2. marca rozšíril do Libanonu, keď proiránske hnutie Hizballáh vypálilo rakety na Izrael. Pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo už viac ako 1800 ľudí a tisíce ďalších utrpeli zranenia.
