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Izrael a Hizballáh pokračovali vo vzájomných útokoch v južnom Libanone
Izraelský dron v noci zasiahol vozidlo na juhu Libanonu, pričom podľa libanonskej tlačovej agentúry NNA utrpeli zranenia dve osoby.
Autor TASR
Bejrút/Tel Aviv 3. júla (TASR) - Izrael a libanonské militantné hnutie Hizballáh vo štvrtok a v noci na piatok pokračovali vo vzájomných útokoch v Libanone napriek prímeriu. Z Libanonu hlásia štyroch zranených a poranenia utrpel aj izraelský vojak. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.
Izraelský dron v noci zasiahol vozidlo na juhu Libanonu, pričom podľa libanonskej tlačovej agentúry NNA utrpeli zranenia dve osoby. Následne Izrael v tejto oblasti zaútočil znova a aj pri tomto údere utrpeli zranenia dvaja ľudia.
Ozbrojené sily židovského štátu uviedli, že ich vojak bol vážne zranený pri štvrtkovom incidente so strelcom z hnutia Hizballáh v južnom Libanone. Následne ho previezli do nemocnice.
K incidentu došlo po tom, ako údajný militant spustil streľbu na izraelských vojakov, ktorí následne zasiahli budovu, z ktorej útočník strieľal. Okrem toho armáda zaútočila aj na ďalšie ciele v tejto oblasti, informuje spravodajský portál The Times of Israel.
K útokom dochádza napriek prímeriu, ktoré je kľúčovou súčasťou memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. AFP konštatuje, že eskalácia bojov v Libanone môže ohroziť širšie rokovania. Izrael sa odmieta stiahnuť z oblastí v južnom Libanone, ktoré okupuje, a tvrdí, že svoje pokračujúce útoky cieli na Hizballáh a jeho infraštruktúru.
Katarský portál The New Arab v júni upozornil na fotografiu šíriacu sa na sociálnych sieťach v Libanone, ktorá údajne zachytáva nevybuchnutú kazetovú muníciu v tvare malej futbalovej lopty na juhu krajiny. Portál uviedol, že nedokázal túto informáciu nezávisle overiť.
Kazetová munícia dlhodobo predstavuje smrteľnú hrozbu pre civilistov v Libanone, a to najmä pre deti, ktoré si môžu nevybuchnutú bombu pomýliť s hračkami alebo neškodnými predmetmi. Vo vojne, ktorú viedol Izrael v Libanone v roku 2006, boli na juhu krajiny zasiahnuté stovky miest touto muníciou.
Izraelský dron v noci zasiahol vozidlo na juhu Libanonu, pričom podľa libanonskej tlačovej agentúry NNA utrpeli zranenia dve osoby. Následne Izrael v tejto oblasti zaútočil znova a aj pri tomto údere utrpeli zranenia dvaja ľudia.
Ozbrojené sily židovského štátu uviedli, že ich vojak bol vážne zranený pri štvrtkovom incidente so strelcom z hnutia Hizballáh v južnom Libanone. Následne ho previezli do nemocnice.
K incidentu došlo po tom, ako údajný militant spustil streľbu na izraelských vojakov, ktorí následne zasiahli budovu, z ktorej útočník strieľal. Okrem toho armáda zaútočila aj na ďalšie ciele v tejto oblasti, informuje spravodajský portál The Times of Israel.
K útokom dochádza napriek prímeriu, ktoré je kľúčovou súčasťou memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. AFP konštatuje, že eskalácia bojov v Libanone môže ohroziť širšie rokovania. Izrael sa odmieta stiahnuť z oblastí v južnom Libanone, ktoré okupuje, a tvrdí, že svoje pokračujúce útoky cieli na Hizballáh a jeho infraštruktúru.
Katarský portál The New Arab v júni upozornil na fotografiu šíriacu sa na sociálnych sieťach v Libanone, ktorá údajne zachytáva nevybuchnutú kazetovú muníciu v tvare malej futbalovej lopty na juhu krajiny. Portál uviedol, že nedokázal túto informáciu nezávisle overiť.
Kazetová munícia dlhodobo predstavuje smrteľnú hrozbu pre civilistov v Libanone, a to najmä pre deti, ktoré si môžu nevybuchnutú bombu pomýliť s hračkami alebo neškodnými predmetmi. Vo vojne, ktorú viedol Izrael v Libanone v roku 2006, boli na juhu krajiny zasiahnuté stovky miest touto muníciou.