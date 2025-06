Izrael a Irán čoskoro uzavrú dohodu o ukončení konfliktu, tvrdí Trump

Washington 15. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu naliehal na Irán a Izrael, aby „uzavreli dohodu“, a ukončili tak vzájomné smrtiace útoky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Irán a Izrael by mali uzavrieť dohodu, a oni uzavrú dohodu,“ vyhlásil Trump na platforme Truth Social. Napísal tiež, že v súčasnosti sa uskutočňujú „mnohé telefonáty a stretnutia“ ohľadom konfliktu. Podobne ako vo viacerých ďalších prípadoch, tak aj v tomto „čoskoro dosiahneme mier medzi Iránom a Izraelom“, oznámil šéf Bieleho domu. Trump však neposkytol žiadne bližšie detaily o stretnutiach či pokroku v snahách na dosiahnutie mieru, pripomína Reuters. Tvrdenia republikána sú zároveň v rozpore s vyjadreniami izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý ešte v sobotu povedal, že izraelská kampaň proti Iránu sa bude zintenzívňovať.



Prezident tiež vyhlásil, že je otvorený tomu, aby sa sprostredkovateľom medzi obomi krajinami stal ruský prezident Vladimir Putin. „Je pripravený. Volal mi preto. Dlho sme sa o tom rozprávali,“ oznámil Trump.



Podľa lídra USA je „možné“, že USA zasiahnu do prebiehajúceho konfliktu, no pre stanicu ABC News upresnil, že v súčasnosti tak nerobia. Americký prezident uviedol, že Washington vopred vedel o pláne Izraela zaútočiť na Irán, ale vyhlásil, že USA sa na útokoch nepodieľali.