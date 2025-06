Izrael a Irán sa vzájomne obviňujú z ohrozovania kľúčových námorných t

Londýn 18. júna (TASR) - Predstavitelia Iránu a Izraela sa v stredu na pôde Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) vzájomne obvinili z ohrozovania komerčných aktivít na lodných trasách v blízkosti Perzského zálivu a Červeného mora. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Delegácia Iránu na zasadnutí bezpečnostného výboru IMO vyhlásila, že Izrael v uplynulých dňoch zintenzívnil „protiprávne“ útoky na petrochemickú a plynovú infraštruktúru na juhoiránskom pobreží.



„Tieto kroky priamo ohrozujú medzinárodnú námornú bezpečnosť a globálny reťazec dodávok energií,“ uviedol Irán vo vyhlásení. „Ak medzinárodné spoločenstvo naliehavo neprijme konkrétne opatrenia na zastavenie tejto nezákonnej agresie, riziko eskalácie na mori sa stáva bezprostredným,“ deklarovali zástupcovia Teheránu.



Reuters pripomína, že Irán sa v minulosti vyhrážal blokovaním Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčový pre export ropy z viacerých arabských štátov. Uzavretie prelivu by podľa Reuters mohlo viesť k výraznému zdraženiu ropy.



Izraelská misia delegátom oznámila, že základnú zásadu IMO (globálna bezpečnosť námornej plavby) „otvorene a agresívne ohrozuje“ Irán, a to aj prostredníctvom podpory jemenských húsíov. Ich útoky v uplynulých rokoch vážne narušili lodnú dopravu cez Suezský prieplav a Červené more.



„Irán zmenil celý náš región a konkrétne Červené more na vojnovú zónu. Prostredníctvom politickej, finančnej a vojenskej podpory Irán húsíjským povstalcom umožnil viesť kampaň námorného terorizmu proti civilným plavidlám,“ uviedol Izrael. Podľa neho sa Teherán snaží urobiť z medzinárodnej námornej dopravy svojho rukojemníka.



IMO sídliace v Londýne je zodpovedné za bezpečnosť a ochranu medzinárodnej lodnej dopravy a prevenciu znečisťovania vôd. Združuje 176 členských štátov a je špecializovanou agentúrou OSN.