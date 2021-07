Izrael a Južná Kórea sa dohodli na výmene vakcín proti covidu

Jeruzalem 6. júla (TASR) - Izrael sa v utorok dohodol s Južnou Kóreou na výmene vakcín proti ochoreniu COVID-19 a "okamžite" posiela do Soulu 700.000 dávok vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech - za to dostane v nasledujúcich mesiacoch rovnaký počet dávok. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



V oznámení úradu izraelského premiéra Naftaliho Bennetta sa uvádzalo, že dohoda, pre Izrael prvá svojho druhu, umožní efektívnejšie využívanie zásob vakcín v oboch krajinách.



V oznámení sa dodávalo, že Bennett sa o dohode rozprával s výkonným šéfom Pfizeru Albertom Bourlom.



Izrael dostal obrovskú dodávku vakcíny od Pfizeru/BioNTechu krátko po tom, čo bola vakcína vlani schválená a čo sa židovský štát dohodol s výrobcami, že im bude odovzdávať údaje o účinkoch.



Táto dohoda pomohla Izraelu podniknúť jednu z najrýchlejších očkovacích kampaní na svete, ale takisto priniesla obavy, že nevyužitým zásobám vakcín vyprší účinnosť.



Palestínska samospráva (PA) minulý mesiac zrušila zmluvu, na základe ktorej by Izrael poslal na okupované palestínske územie západný breh Jordánu milión dávok.



PA ako dôvod uviedla, že "účinnosť dávok má už vypršať". Izrael trval na tom, že "majú plnú účinnosť".



Proti ochoreniu COVID-19 je úplne zaočkovaných vyše 80 percent dospelých obyvateľov Izraela, ale prípady nákazy narastajú. Predstavitelia krajiny majú obavy, že nový variant koronavírusu delta (tzv. indický) má schopnosť uniknúť ochrane vakcínou a že spôsobuje mierny priebeh nákazy.