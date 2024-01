Izrael a Katar dospeli k dohode o dodávke liekov pre zajatcov Hamasu

Jeruzalem 12. januára (TASR) - Medzi Izraelom a Katarom došlo k dohode o dodávke liekov pre rukojemníkov stále zadržiavaných v palestínskom Pásme Gazy. Lieky by mali byť dodané v najbližších dňoch. Podľa agentúry AFP o tom v piatok informoval úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



Denník The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa izraelskej vlády napísal, že tieto rokovania boli zložité, pretože palestínske radikálne hnutie Hamas nechcelo, aby prevoz liekov rukojemníkom viedol k tomu, že Izrael zistí, kde presne sú zadržiavaní.



TOI doplnil, že Hamas takúto dohodu dlho odmietal. Podvolil sa až v dôsledku zvýšeného tlaku zo strany Kataru.



Výmenou za súhlas Hamasu Izrael povolí, aby zásielky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy obsahovali viac položiek medicínskeho charakteru, napísal TOI.



Zoznam liekov pre rukojemníkov bude zahŕňať tie, ktoré ich lekári považujú za život zachraňujúce. Ďalej pôjde o lieky pre ľudí s chronickými chorobami, srdcovými ochoreniami, vysokým krvným tlakom a astmou.



Počas bezprecedentného útoku na južný Izrael, ktorý sa odohral 7. októbra, palestínske komandá zajali a do Pásma Gazy zavliekli približne 250 rukojemníkov.



Časť z nich bola koncom novembra prepustená na základe dohody medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Ďalších 25 rukojemníkov bolo zrejme zabitých.



Izraelské úrady predpokladajú, že v palestínskom zajatí zostáva asi 132 osôb. Ich príbuzní už týždne vedú kampaň, ktorou chcú Netanjahuovu vládu prinútiť, aby zintenzívnila úsilie o oslobodenie ich blízkych.



Združenie nazvané Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných v piatok po zverejnení správy o dosiahnutí dohody o liekoch vydalo vyhlásenie, v ktorom žiada "vizuálny dôkaz, že ich blízki dostávajú lieky, o ktorých Izrael oznámil, že budú v najbližších dňoch prevezené do Pásma Gazy".



"Po 98 dňoch v tuneloch Hamasu čelia všetci rukojemníci bezprostrednému smrteľnému nebezpečenstvu a potrebujú lieky na záchranu života. Okrem liekov však rukojemníci potrebujú aj lekárske ošetrenie," uvádza sa vo vyhlásení fóra.



Útok kománd Hamasu, ktorému boli 7. októbra vystavené dediny a kibuce, ako aj na účastníci hudobného festivalu na juhu Izraela, si vyžiadal smrť približne 1140 ľudí, väčšinou civilistov.



V reakcii na to Izrael podnikol najprv nálety a neskôr aj pozemnú operáciu v Pásme Gazy, ktoré si podľa najnovších údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze vyžiadali najmenej 23.708 obetí na životoch, väčšinou žien a detí.