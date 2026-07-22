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Izrael a Libanon budú v rokovaniach pokračovať 4. augusta v Taliansku
Rím minulý týždeň hostil už šieste kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom.
Autor TASR
Bejrút 22. júla (TASR) - Ďalšie kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa uskutoční 4. augusta v Taliansku, oznámil v stredu tamojší minister zahraničných vecí Antonio Tajani. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rím minulý týždeň hostil už šieste kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom, dvomi susednými krajinami, ktoré nemajú diplomatické vzťahy a technicky sú vo vojnovom stave.
Rozhovory sa do Talianska presunuli z USA, kde bola koncom júna za ich sprostredkovania dosiahnutá rámcová dohoda, ktorej cieľom je „trvalý mier a bezpečnosť“ medzi krajinami. Dohoda predpokladá stiahnutie izraelskej armády z južného Libanonu, jej nahradenie libanonskými ozbrojenými silami a odzbrojenie proiránskeho militantného hnutia Hamas.
Libanonská armáda v utorok začala nasadzovať vojakov do „pilotných zón“ v oblasti na juhu krajiny, ktorá bola pod izraelskou kontrolou.
Izraelská armáda naďalej okupuje ňou vytvorenú tzv. nárazníkovú zónu, ktorá sa rozprestiera približne desať kilometrov do vnútrozemia Libanonu pozdĺž celej dĺžky ich spoločnej hranice. V dôsledku toho zostávajú vysídlené desaťtisíce Libanoncov, ktorí sa nemôžu vrátiť domov, lebo ich dediny buď stále držia izraelské jednotky, alebo boli zrovnané so zemou, upozornila agentúra Reuters.
Libanonský prezident Džúzíf Awn počas utorkovej návštevy USA vyjadril presvedčenie, že odchod izraelskej armády z krajiny by mohol odstrániť „hlavnú príčinu, ktorou Hizballáh dlhodobo ospravedlňuje svoje konanie“. Až vtedy bude podľa neho možné odzbrojiť toto hnutie.
Rím minulý týždeň hostil už šieste kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom, dvomi susednými krajinami, ktoré nemajú diplomatické vzťahy a technicky sú vo vojnovom stave.
Rozhovory sa do Talianska presunuli z USA, kde bola koncom júna za ich sprostredkovania dosiahnutá rámcová dohoda, ktorej cieľom je „trvalý mier a bezpečnosť“ medzi krajinami. Dohoda predpokladá stiahnutie izraelskej armády z južného Libanonu, jej nahradenie libanonskými ozbrojenými silami a odzbrojenie proiránskeho militantného hnutia Hamas.
Libanonská armáda v utorok začala nasadzovať vojakov do „pilotných zón“ v oblasti na juhu krajiny, ktorá bola pod izraelskou kontrolou.
Izraelská armáda naďalej okupuje ňou vytvorenú tzv. nárazníkovú zónu, ktorá sa rozprestiera približne desať kilometrov do vnútrozemia Libanonu pozdĺž celej dĺžky ich spoločnej hranice. V dôsledku toho zostávajú vysídlené desaťtisíce Libanoncov, ktorí sa nemôžu vrátiť domov, lebo ich dediny buď stále držia izraelské jednotky, alebo boli zrovnané so zemou, upozornila agentúra Reuters.
Libanonský prezident Džúzíf Awn počas utorkovej návštevy USA vyjadril presvedčenie, že odchod izraelskej armády z krajiny by mohol odstrániť „hlavnú príčinu, ktorou Hizballáh dlhodobo ospravedlňuje svoje konanie“. Až vtedy bude podľa neho možné odzbrojiť toto hnutie.