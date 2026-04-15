Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. apríl 2026Meniny má Fedor
< sekcia Zahraničie

Izrael a Libanon sa dohodli na začatí priamych rokovaní

.
Na snímke americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 15. apríla (TASR) - Izrael a Libanon sa dohodli na začatí priamych rokovaní po prínosných diskusiách vo Washingtone, oznámili v utorok Spojené štáty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Účastníci viedli plodné diskusie o krokoch smerujúcich k začatiu priamych rokovaní medzi Izraelom a Libanonom,“ uviedol vo vyhlásení hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott.

„Strany sa dohodli na začatí priamych rokovaní v čase a na mieste, ktoré si určia,“ dodal.

Oznámenie prišlo po tom, ako izraelskí a libanonskí vyslanci absolvovali viac ako dvojhodinové rokovania za sprostredkovania amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia.

„Spojené štáty zablahoželali obom krajinám k tomuto historickému míľniku a vyjadrili podporu ďalším rokovaniam, ako aj plánom libanonskej vlády obnoviť monopol na použitie sily a ukončiť nadmerný vplyv Iránu,“ povedal Pigott.

Zároveň „potvrdili, že akákoľvek dohoda o zastavení nepriateľských akcií musí byť dosiahnutá medzi oboma vládami, za sprostredkovania Spojených štátov, a nie prostredníctvom iného procesu,“ dodal.

Rokovania, ktoré Rubio viedol s izraelským veľvyslancom v USA Jechielom Leiterom a libanonskou veľvyslankyňou Nadou Hamádovou Muawwádovou, sa týkali bojov medzi Izraelom a šiitským militantným hnutím Hizballáh. Konflikt sa začal krátko po útokoch Izraela a USA na Irán, keď militanti 2. marca vypálili rakety na židovský štát. Pri izraelských útokoch odvtedy zahynuli stovky ľudí a viac ako milión Libanoncov bolo vysídlených.
.

Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom