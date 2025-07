Izrael a Palestína oznámili dátum konferencie o dvojštátnom riešení

New York 12. júla (TASR) - Francúzskom a Saudskou Arábiou vedená konferencia, ktorá má oživiť myšlienku dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu, sa uskutoční 28. a 29. júla. Konať sa mala už v júni ale odložili ju pre vojenskú eskaláciu medzi Iránom a Izraelom. Agentúru AFP a denník Jerusalem Post o tom v piatok informovali zdroje oboznámené s jej priebehom, píše TASR.



Spolupredsedať konferencii v sídle Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku mali francúzsky prezident Emmanuel Macron a saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán.



Zdroje AFP neuviedli či dôjde k zmenám v programe alebo v úrovni zúčastnených predstaviteľov. Na zrušenej konferencii organizátori počítali s účasťou na úrovni hláv štátov alebo šéfov vlád.



Palestínsky štát uznáva takmer 150 krajín sveta a má status pozorovateľa v OSN, no nie je plným členom a Bezpečnostná rada OSN jeho prijatie neodhlasovala.



Macron v máji vyhlásil, že cieľom konferencie nie je len, aby ďalšie štáty uznali Palestínu „ale aby aj Izrael uznali krajiny, ktoré tak v súčasnosti nerobia“. Francúzsky prezident vo štvrtok počas návštevy Británie vyzval Londýn na Britániu na spoločné uznanie palestínskeho štátu a uviedol, že kroky ako tento sú „jedinou nádejou na mier“ v regióne.



Izraelskí predstavitelia konferenciu kritizoval s tým, že jej cieľom je podporiť jednostranné uznanie Palestíny. Francúzsko to dôrazne poprelo.