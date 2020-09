Izrael a SAE podpíšu v Bielom dome dohodu o normalizácii vzťahov

Na archívnej snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu v Jeruzaleme 24. mája 2020. Foto: TASR/AP

Washington 8. septembra (TASR) - Izrael a Spojené arabské emiráty 15. septembra podpíšu v Bielom dome prelomovú dohodu o normalizácii vzájomných diplomatických vzťahov. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov Spojených štátov.Na slávnostnom akte v Bielom dome sa zúčastnia izraelský premiér Benjamin Netanjahu a minister zahraničných vecí SAE Muhammad bin Zájid Nahján. Ceremónia by sa mala odohrať v záhrade alebo vo vnútri Bieleho domu, v závislosti od počasia.Oznámenie prichádza len mesiac po tom, ako Izrael a SAE 13. augusta oznámili, že dosiahli dohodu o normalizácii vzájomných diplomatických vzťahov, na ktorú by mala nadväzovať celá škála bilaterálnych dohovorov. Historickú dohodu sprostredkovali Spojené štáty a prezident USA Donald Trump ju považuje za svoj veľký diplomatický úspech.SAE sa rozhodli nadviazať diplomatické vzťahy s Izraelom ako vôbec prvá krajina z oblasti Perzského zálivu a v poradí tretí arabský štát, po Egypte a Jordánsku. Netanjahuova vláda sa v rámci dohody so SAE zaviazala, že pozastaví kontroverzné plány na anexiu časti palestínskych území v okupovanom Predjordánsku.Na augustové oznámenie nadväzoval prvý priamy komerčný let z Izraela do SAE, zavedenie telefonického spojenia a prísľuby vzájomnej spolupráce vo viacerých oblastiach.Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa sa v súčasnosti snaží o to, aby príklad SAE v otázke Izraela nasledovali aj ďalšie arabské krajiny.