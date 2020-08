Izrael a SAE budujú diplomaciu pomocou telefónneho spojenia

Dubaj 16. augusta (TASR) - Od nedele začalo fungovať telefónne spojenie medzi Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a Izraelom, keďže krajiny medzi sebou začali budovať diplomatické styky, píše tlačová agentúra AP.



Novinári AP v Jeruzaleme a Dubaji sa v nedeľu mohli navzájom dovolať z pevnej aj mobilnej siete.



Úrady v Izraeli a SAE bezprostredne nepotvrdili, že linka medzi dvoma krajinami už začala fungovať.



Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že SAE a Izrael sa dohodli na nadviazaní úplných diplomatických vzťahov. Má sa tak stať v rámci dohody, ktorá by zamedzila anexii palestínskych území Izraelom.



Podľa agentúry AP by to tiež predstavovalo výnimočný zahraničnopolitický úspech pre Donalda Trumpa pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA.



Delegácie Izraela a SAE majú podpísať dohody týkajúce sa zavedenia priamych letov, bezpečnosti, telekomunikácií, energetiky, cestovného ruchu a zdravotníctva. Obe krajiny tiež nadviažu spoluprácu v boji proti pandémii koronavírusu.



Ohlásená dohoda je podľa AP diplomatickým úspechom pre Izrael aj SAE, ale pre Palestínčanov je porážkou. Palestínska vláda totiž dlhodobo žiada arabské krajiny, aby svoje vzťahy so židovským štátom normalizovali až po uzavretí mierovej dohody medzi Palestínčanmi a Izraelom.