Izrael a Saudská Arábia sa blížia k dohode o normalizácii vzťahov

Washington 30. septembra (TASR) - Izrael a Saudská Arábia sa približujú k dohode, ktorú sa snažia sprostredkovať USA, o normalizácii vzájomných vzťahov po desaťročiach nepriateľstva. Uviedol to v piatok Biely dom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Všetky zainteresované strany vytvorili základný rámec, z ktorého by sme sa mohli odraziť, povedal hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. Podľa jeho slov však rovnako ako v každom zložitom usporiadaní "bude musieť každý v niektorých veciach urobiť kompromis".



Spojené štáty vyvíjajú tlak na svojich spojencov z Blízkeho východu Izrael a Saudskú Arábiu, aby normalizovali vzájomné diplomatické vzťahy. Washington tak nadväzuje na podobné úsilie zlepšiť vzťahy medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE), Bahrajnom i Marokom.



Saudskoarabský korunný princ a faktický vládca Muhammad bin Salmán v uplynulom období naznačil, že sa Rijád a Jeruzalem zbližujú. Podobne sa vyjadril aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



Saudská Arábia požadovala bezpečnostné záruky vrátane údajnej zmluvy so Spojenými štátmi výmenou za normalizáciu vzťahov s Izraelom, píše AFP.



Palestínčania upozornili, že pri akejkoľvek dohode ich treba brať do úvahy a tvrdia, že na Blízkom východe nemôže byť mier bez riešenia, ktoré vychádza z dvoch štátov.