Izrael a USA pri útoku na Irán zasiahli aj sídlo Zhromaždenia znalcov
Zhromaždenie znalcov je jedným z najdôležitejších orgánov Iránskej islamskej republiky. Ide o zbor duchovných, ktorý má právomoc voliť a odvolať najvyššieho vodcu.
Autor TASR
Teherán 3. marca (TASR) - Jednotky Izraela a USA zasiahli v utorok pri útokoch na oblasť Teheránu v meste Kóm aj budovu, kde sídli Zhromaždenie znalcov poverené voľbou nového najvyššieho vodcu Iránu. S odvolaním sa na miestne médiá o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí bol zabitý v sobotu 28. februára pri prvej vlne amerických a izraelských útokov na Irán.
Zhromaždenie znalcov je jedným z najdôležitejších orgánov Iránskej islamskej republiky. Ide o zbor duchovných, ktorý má právomoc voliť a odvolať najvyššieho vodcu. Zbor má 88 členov, ktorí sa volia v priamych voľbách na osem rokov. Kandidátov na členstvo však musí najprv schváliť Rada strážcov, čo výrazne obmedzuje okruh uchádzačov.
Zhromaždenie znalcov zohralo kľúčovú úlohu v roku 1989, keď po smrti ajatolláha Rúholláha Chomejního zvolilo do funkcie najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Momentálne je opäť v centre pozornosti, keďže po Chameneího smrti bude teraz rozhodovať o jeho nástupcovi.
