Izrael a USA zasiahli v Iráne aj budovy tajných služieb

Na snímke ľudia prechádzajú pri zničených budovách po útokoch americkej a izraelskej armády v Teheráne v Iráne 2. marca 2026. Foto: TASR/AP

Ozbrojené sily USA vo svojom vyhlásení v pondelok uviedli, že Spojené štáty zasiahli za prvých 48 hodín vojny proti Iránu viac než 1250 cieľov.

Jeruzalem 2. marca (TASR) - Izraelská armáda v pondelok uviedla, že pri pokračujúcich vojenských úderoch na Irán zasiahla viaceré úrady tamojšej vojenskej tajnej služby a ďalšie veliace strediská. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

(Izraelská armáda) zaútočila na viac než desať veliteľstiev patriacich iránskemu ministerstvu spravodajských služieb – hlavnému spravodajskému orgánu režimu – ako aj na početné veliteľstvá jednotiek Kuds,“ uviedla armáda vo vyhlásení s odkazom na zložku iránskych Revolučných gárd, ktorá dohliada na ich operácie v zahraničí.

Ozbrojené sily USA vo svojom vyhlásení v pondelok uviedli, že Spojené štáty zasiahli za prvých 48 hodín vojny proti Iránu viac než 1250 cieľov. AFP poukázala na nárast v porovnaní s vyše 1000 cieľmi počas prvého dňa konfliktu, ktorý sa útokmi USA a Izraela na islamskú republiku začal v sobotu ráno a odvtedy pokračuje.

Medzi zasiahnutými cieľmi boli veliteľské a riadiace centrá, stanovištia balistických rakiet, lode a ponorky iránskeho námorníctva a stanovištia protilodných rakiet, uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom Ústredným velením ozbrojených síl USA (CENTCOM), ktoré zodpovedá za americké vojsko v tomto regióne.
