Izrael a USA zasiahli významné iránske plynárenské zariadenie
Plynové ložisko Južný Párs je najväčším známym ložiskom zemného plynu na svete a nachádza sa v územných vodách Iránu a Kataru.
Autor TASR
Teherán 18. marca (TASR) - Spojené štáty a Izrael v stredu podľa iránskej štátnej televízie zasiahli významné plynárenské zariadenie v južnom Iráne na pobreží Perzského zálivu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na iránsku štátnu televíziu, píše TASR.
„Pred chvíľou strely vystrelené americko-sionistickým nepriateľom zasiahli časť plynárenských zariadení nachádzajúcich sa v špeciálnej energetickej zóne Južný Párs pri meste Asalúje,“ informovala štátna televízia s odvolaním sa na zástupcu guvernéra juhoiránskej provincie Búšehr, kde sa zariadenie nachádza. Na mieste aktuálne zasahujú hasiči.
Plynové ložisko Južný Párs je najväčším známym ložiskom zemného plynu na svete a nachádza sa v územných vodách Iránu a Kataru. Ťaží sa v ňom 70 percent iránskej produkcie, pričom Irán tam svoju infraštruktúru rozvíja od konca 90. rokov.
„Pred chvíľou strely vystrelené americko-sionistickým nepriateľom zasiahli časť plynárenských zariadení nachádzajúcich sa v špeciálnej energetickej zóne Južný Párs pri meste Asalúje,“ informovala štátna televízia s odvolaním sa na zástupcu guvernéra juhoiránskej provincie Búšehr, kde sa zariadenie nachádza. Na mieste aktuálne zasahujú hasiči.
Plynové ložisko Južný Párs je najväčším známym ložiskom zemného plynu na svete a nachádza sa v územných vodách Iránu a Kataru. Ťaží sa v ňom 70 percent iránskej produkcie, pričom Irán tam svoju infraštruktúru rozvíja od konca 90. rokov.