Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Izrael a USA zasiahli významné iránske plynárenské zariadenie

.
Prezident USA Donald Trump.

Autor TASR
Teherán 18. marca (TASR) - Spojené štáty a Izrael v stredu podľa iránskej štátnej televízie zasiahli významné plynárenské zariadenie v južnom Iráne na pobreží Perzského zálivu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na iránsku štátnu televíziu, píše TASR.

„Pred chvíľou strely vystrelené americko-sionistickým nepriateľom zasiahli časť plynárenských zariadení nachádzajúcich sa v špeciálnej energetickej zóne Južný Párs pri meste Asalúje,“ informovala štátna televízia s odvolaním sa na zástupcu guvernéra juhoiránskej provincie Búšehr, kde sa zariadenie nachádza. Na mieste aktuálne zasahujú hasiči.

Plynové ložisko Južný Párs je najväčším známym ložiskom zemného plynu na svete a nachádza sa v územných vodách Iránu a Kataru. Ťaží sa v ňom 70 percent iránskej produkcie, pričom Irán tam svoju infraštruktúru rozvíja od konca 90. rokov.
.

