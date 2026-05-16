Sobota 16. máj 2026
Izrael aj napriek predĺženému prímeriu znovu útočil v južnom Libanone

Muž si prezerá svoje poškodené auto uprostred trosiek obchodov zničených pri predchádzajúcich izraelských vzdušných útokoch. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Jeruzalem 16. mája (TASR) - Izraelská armáda v sobotu opätovne útočila na ciele militantného hnutia Hizballáh v južnom Libanone. K najnovším útokom došlo len deň po tom, ako Spojené štáty oznámili predĺženie prímeria medzi obomi krajinami. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Izraelské ozbrojené sily (IDF) začali útočiť na infraštruktúru Hizballáhu v niekoľkých oblastiach v južnom Libanone,“ potvrdila armáda.

Libanonská štátna tlačová agentúra NNA informovala o úderoch v najmenej piatich obciach v regióne. Izrael vydal pred zásahmi nariadenia na evakuáciu pre deväť dedín.

K útokom došlo podľa televízie Sky News len niečo málo viac ako 12 hodín po tom, ako americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo predĺženie platnosti prímeria medzi Izraelom a Libanonom o ďalších 45 dní.

Dohode predchádzali rokovania medzi predstaviteľmi oboch krajín, ktoré budú podľa Washingtonu pokračovať v dohľadnej dobe a rozšíria sa aj na otázky bezpečnosti.

Prímerie medzi Izraelom a Libanonom oznámil prezident USA Donald Trump 16. apríla a následne ho predĺžil o tri týždne. Pokoj zbraní sa mal pôvodne skončiť v nedeľu.

Libanon bol vtiahnutý do vojny na Blízkom východe po tom, ako Hizballáh 2. marca - dva dni po americko-izraelských útokoch na Irán - začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.

Pri izraelských útokoch odvtedy zahynulo približne 2900 ľudí, uviedli v stredu libanonské úrady. Medzi nimi je aj viac ako 400 osôb, ktoré zomreli od uzavretia prímeria.
