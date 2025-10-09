Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ak izraelský kabinet prijme dohodu, prvá fáza začne platiť do 24 hodín

Vysídlení Palestínčania sa zhromažďujú na ceste pri pobreží neďaleko Wadi Gazy, v centrálnom Pásme Gazy vo štvrtok 9. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vstúpilo do platnosti vo štvrtok o 11.00 h SELČ.

Autor TASR
Káhira 9. októbra (TASR) - Dohoda o prvej fáze mierového plánu pre Pásmo Gazy, ktorá zahŕňa výmenu rukojemníkov a palestínskych väzňov, vstúpi do platnosti do 24 hodín, pokiaľ ju vo štvrtok prijme izraelský bezpečnostný kabinet. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a portálu NBC News.

Izraelský bezpečnostný kabinet vo štvrtok začal zasadnutie o 16.00 h (SELČ), na ktorom rozhoduje o prijatí či neprijatí dohody o prvej fáze prímeria v Pásme Gazy. Jej návrh už podpísala izraelská vláda i palestínske militantné hnutie Hamas, informuje hovorkyňa kancelárie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Došlo k tomu po troch dňoch nepriamych rokovaní v Egypte. Mierový plán pre Gazu predstavil minulý týždeň americký prezident Donald Trump.

Pokiaľ kabinet dohodu prijme, nadobudne platnosť do 24 hodín. Následne začne platiť 72-hodiná lehota na výmenu izraelských rukojemníkov a palestínskych väzňov.

Prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vstúpilo do platnosti vo štvrtok o 11.00 h SELČ. Ide o neformálnu dohodu medzi oboma stranami ešte pred oficiálnym podpisom príslušných dokumentov.

Hovorkyňa zároveň oznámila, že Netanjahu mal „vrúcny rozhovor“ s Trumpom, kde si obaja lídri pogratulovali k „historickému úspechu“. Izraelský predseda vlády na platforme X tiež vyhlásil, že Trump si za svoje snahy zaslúži Nobelovu cenu za mier, píše AFP.
