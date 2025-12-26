< sekcia Zahraničie
Izrael ako prvá krajina sveta uznal nezávislosť Somalilandu
Oznámil to v piatok izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Autor TASR
Tel Aviv 26. decembra (TASR) - Izrael ako prvá krajina sveta formálne uznal nezávislosť Somalilandskej republiky - odštiepeneckého regiónu Somálska. Oznámil to v piatok izraelský premiér Benjamin Netanjahu, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP a spravodajských webov Ynet a The Times of Israel (TOI).
