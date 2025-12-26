Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. december 2025Meniny má Štefan
< sekcia Zahraničie

Izrael ako prvá krajina sveta uznal nezávislosť Somalilandu

.
Na archívnej snímke z 22. decembra 2025 izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Oznámil to v piatok izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tel Aviv 26. decembra (TASR) - Izrael ako prvá krajina sveta formálne uznal nezávislosť Somalilandskej republiky - odštiepeneckého regiónu Somálska. Oznámil to v piatok izraelský premiér Benjamin Netanjahu, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP a spravodajských webov Ynet a The Times of Israel (TOI).





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika

Prezident absolvoval tradičnú vianočnú vizitu na detskej onkológii

VIDEO: Premiér Robert Fico prekorčuľoval tunel Višňové