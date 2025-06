Izrael: Aktivisti z humanitárnej lode sú na letisku, budú deportovaní

Tel Aviv 10. júna (TASR) - Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že aktivisti, ktorí na humanitárnej lodi Madleen chceli priviezť pomoc do Pásma Gazy, no zadržala ich izraelská armáda, dorazili na letisko v Tel Avive, odkiaľ ich deportujú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Pasažieri 'selfie jachty' dorazili na Medzinárodné letisko Bena Guriona, aby opustili Izrael a vrátili sa do svojich domovských krajín,“ uviedol rezort diplomacie na sociálnych sieťach. „Tí, ktorí odmietnu podpísať deportačné dokumenty a opustiť Izrael, budú predvedení pred súdnu autoritu,“ dodalo izraelské ministerstvo.



Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) objasnil, že k deportácii by malo dôjsť v najbližších hodinách. Na letisku v Tel Avive sa skupina zadržaných aktivistov stretla s konzulmi z krajín, odkiaľ aktivisti pochádzajú.



Len pár hodín pred týmto oznámením rezort diplomacie informoval, že Madleen s 12 aktivistami doplávala do izraelského prístavu Ašdod. Aktivisti vrátane Švédky Grety Thunbergovej mali po vylodení podstúpiť lekárske prehliadky. Podľa agentúry AP mali byť následne prevezení do detenčného zariadenia a potom deportovaní do svojich krajín.



Izraelská armáda prevzala v noci na pondelok kontrolu nad touto loďou, ktorou sa okrem Thunbergovej plavil napríklad aj aktivista z Brazílie Thiago Ávila, francúzska europoslankyňa Rima Hassanová i ďalší aktivisti z Francúzska, Turecka či Španielska.



Armáda konala na príkaz izraelského ministra obrany Jisraela Kaca, ktorý jej v nedeľu nariadil, aby lodi zabránila priplávať k brehom Gazy. Vyhlásil pritom, že Izrael nedovolí nikomu narušiť námornú blokádu Gazy, a misiu aktivistov označil za propagandistickú akciu na podporu palestínskeho militantného hnutia Hamas.



Izrael uvalil na Gazu námornú blokádu po tom, ako sa v roku 2007 vlády v pobrežnom pásme ujal Hamas. Podľa izraelskej vlády je nevyhnutná na to, aby sa zabránilo dodávkam zbraní pre militantov.



Loď, ktorú prevádzkuje propalestínska koalícia Flotila slobody (FFC), sa plavila pod vlajkou Británie a 1. júna vyplávala z prístavného mesta Catania na talianskom ostrove Sicília. Cieľom bolo 9. júna dopraviť do Gazy symbolické množstvo pomoci pre civilistov a zvýšiť medzinárodné povedomie o tamojšej humanitárnej kríze spôsobenej blokovaním prísunu pomoci zo strany Izraela, ktorý už 20 mesiacov bojuje v palestínskej enkláve proti Hamasu.