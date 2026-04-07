< sekcia Zahraničie
Izrael: Armáda ľutuje škody na synagóge v Teheráne, ktoré spôsobili
Autor TASR
Jeruzalem 7. apríla (TASR) - Izraelská armáda v utorok vyjadrila ľútosť nad poškodením synagógy v iránskej metropole Teherán, ktoré spôsobil jej nočný útok. Zdôraznila, že svoju ofenzívu necielila na žiadne „miesto uctievania“. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Včera v noci (v utorok) izraelské ozbrojené sily zasiahli vysokopostaveného veliteľa vo veliteľstve ‚Chátam al-Anbijá‘ iránskeho teroristického režimu,“ uviedol hovorca izraelskej armády pre AFP.
„Izraelská armáda ľutuje vedľajšie škody na synagóge a zdôrazňuje, že úder bol zameraný na vysokopostavený vojenský cieľ v rámci ozbrojených síl režimu, nie na akékoľvek miesto uctievania,“ dodal hovorca.
Armáda uviedla, že Izrael sa incidentom zaoberá. „Boli prijaté opatrenia na zmiernenie škôd na civilistoch, vrátane použitia presnej munície a leteckého prieskumu,“ dodala.
Iránske médiá v utorok ráno informovali, že synagóga Ráfí-Níá v centre Teheránu bola „úplne zničená“.
AFP pripomína, že v Iráne je judaizmus jedným z právne uznávaných menšinových náboženstiev a stále tam žije malá židovská komunita. Hoci neexistujú žiadne verejne dostupné oficiálne dáta, podľa odhadov má niekoľko tisíc členov.
