Izrael: Armáda oznámila ďalší raketový útok Iránu, poplach už odvolali
Izraelské sily v noci na sobotu oznámili, že uskutočňujú rozsiahle útoky na ciele v iránskej metropole Teherán. Tamojšie štátne médiá priniesli zábery požiarov na medzinárodnom letisku Mehrabad.
Autor TASR
Jeruzalem 7. marca (TASR) - Izraelská protivzdušná obrana v noci na sobotu znova reagovala na raketový útok Iránu, oznámila izraelská armáda. Varovanie pred leteckým útokom o niekoľko minút neskôr odvolali. informuje TASR na základe správ agentúr AFP a DPA.
Izraelské sily „identifikovali strely vypustené z Iránu smerom k územiu Izraelského štátu. V činnosti sú obranné systémy, aby zastavili túto hrozbu,“ uviedla armáda vo vyhlásení.
Novinári agentúry AFP počuli po tomto varovaní výbuch v Jeruzaleme a neskôr jednu explóziu v Dubaji a dve v bahrajnskom hlavnom meste Manáma, kde sa ozvali sirény.
Irán po začiatku izraelsko-amerických útokov spred týždňa spustil odvetné útoky, ktoré cieli aj na štáty Perzského zálivu vrátane Spojených arabských emirátov a Bahrajnu s tvrdením, že sa zameriava na tamojšie americké objekty.
