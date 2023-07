Izraelská armáda uskutočnila operáciu proti teroristom v Džaníne

Jeruzalem/Džanín 3. júla (TASR) — Izraelská armáda uskutočnila v noci na pondelok rozsiahlu operáciu v palestínskom meste Džanín ležiacom na západnom brehu Jordánu, ktorej súčasťou boli aj letecké útoky. TASR o tom informuje na základe správy portálu Times of Israel.



Podľa palestínskych zdrojov boli pri útokoch zabití najmenej štyria ľudia a niekoľko ďalších utrpelo zranenia.



Do Džanínu sa z viacerých smerov presúvali početné pozemné sily izraelskej armády. Tá potvrdila, že "bezpečnostné zložky sa v tejto chvíli zúčastňujú na rozsiahlych protiteroristických aktivitách v celom Džaníne“.



Ďalej uviedla, že zasiahnutá bola "teroristická infraštruktúra“, nekonkretizovala však, či sa na tom podieľalo aj letectvo.



Armáda konkretizovala, že útočila na priestory, ktoré slúžili rôznym ozbrojeným skupinám na zhromažďovanie pred teroristickými činmi a po ich vykonaní, či ako úložisko pre muníciu a bomby a ako komunikačné centrum.



Napätie medzi Izraelom a Palestínčanmi na Západnom brehu je podľa TOI vysoké už viac ako rok. Izraelská armáda v posledných mesiacoch takmer každý deň podniká operácie, ktorými reaguje na útoky palestínskych militantov.



Od začiatku tohto roka prišlo pri útokoch militantov v Izraeli a na Západnom brehu o život 24 ľudí. Podľa údajov The Times of Israel bolo za ten čas zabitých na Západnom brehu 134 Palestínčanov, väčšina z nich počas zrážok s bezpečnostnými silami alebo pri izraelských útokoch, niektorí však boli nezúčastnení civilisti a iní boli zabití za nejasných okolností.