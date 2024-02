Izraelská armáda sa obáva o unesenú matku s bábätkom

Jeruzalem 20. februára (TASR) - Izraelská armáda v pondelok zverejnila videozábery unesenej matky s deťmi v náručí v Pásme Gazy. Jej bábätko je najmladší unesený rukojemník. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Hamas v novembri oznámil, že všetkých troch zabilo bombardovanie, izraelské úrady toto vyhlásenie nepotvrdili. Na zverejnenom videu z pouličných kamier Širi Bibasovú v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy odvádza sedem ozbrojencov.



Hovorca armády Daniel Hagari v pondelok povedal, že majú o týchto rukojemníkov "obavy". Kfir Bibas je najmladší rukojemník a počas teroristického útoku 7. októbra ho "ukradli z kolísky" v obci Nir Oz, keď mal sotva deväť mesiacov. Jeho brat Ariel mal štyri roky, povedal Hagari.



Ak je Kfir Bibas stále nažive, 18. januára "oslávil" prvé narodeniny. Ostatní členovia rodiny Bibasovcov v pondelok uviedli, že zábery sú "neznesiteľné a neľudské", a únosy detí označili za "zločin proti ľudskosti a vojnový zločin". "Ariel a Kfir sú obeťami obludného zla. Rukojemníkmi sa stala aj celá naša rodina," dodala rodina vo vyhlásení.



Na záberoch nafilmovanými samotnými únoscami počas teroristického útoku na Izrael 7. októbra je Širi Bibasová so svojimi dvoma malými deťmi v náručí. Pre Izraelčanov sa tak stali symbolom rukojemníckej krízy.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa zaviazal, že "týchto únoscov bábätiek a matiek" postaví pred spravodlivosť.



Militanti a spojenci Hamasu zapletení do únosov zo 7. októbra, uviedli, že trojica bola držaná v bezpečí a vyše 20 dní sa s ňou dobre zaobchádzalo, ale zabil ju izraelský vzdušný útok. Zodpovednosť za to nesie Netanjahu a jeho vláda, lebo "úmyselne" útočili na rukojemníkov, dodali militanti.



Celú rodinu vrátane otca Jardena Bibasa uniesli teroristi z obce Nir Oz. Útok palestínskych radikálov si vyžiadal 7. októbra v južnom Izraeli asi 1160 obetí, väčšinou civilistov. Do Pásma Gazy bolo unesených vyše 250 rukojemníkov, z nich asi 75 bolo bolo práve z Nir Oz.



Izrael reagoval na útok vojenskou operáciou s cieľom "zničiť" Hamas. Boje v Pásme Gazy, ktoré dovtedy ovládalo toto islamistické hnutie, si vyžiadali vyše 29.000 ľudí, uvádza miestne ministerstvo zdravotníctva ovládané Hamasom.