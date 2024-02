Izrael: Armáda vypracovala operačný plán ofenzívy v Rafahu

Jeruzalem 26. februára (TASR) — Izraelská armáda predložila vojnovému kabinetu pred plánovanou ofenzívou v meste Rafah na juhu Pásma Gazy plán evakuácie civilistov a operačný plán. Oznámil to v noci na pondelok úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, informovali agentúry DPA a AFP. Schválený bol aj plán poskytnúť humanitárnu pomoc pre Pásmo Gazy, aby sa predišlo rabovaniu na jeho severe a iných oblastiach.



V krátkom vyhlásení sa neuvádzajú podrobnosti o tom, ako a kam budú civilisti presunutí.



Do Rafahu ušlo pred bojmi medzi izraelskou armádou a hnutím Hamas v iných častiach Pásma Gazy okolo 1,5 milióna Palestínčanov.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu chce napriek prebiehajúcim rokovaniam o prímerí urýchlene spustiť ofenzívu v Rafahu. Cez víkend oznámil, že začiatkom týždňa zvolá kabinet, aby schválil operačný plán, ktorého súčasťou bude aj evakuácia civilného obyvateľstva.



Od ofenzívy v Rafahu preplnenom utečencami odrádzajú Izrael aj mnohí jeho spojenci vrátane USA. Netanjahu však tvrdí, že cieľ eliminovať Hamas by nebolo možné dosiahnuť, ak by v Rafahu zostali jeho štyri prápory.