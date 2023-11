Izrael: Armáda za mesiac útočila na 14.000 cieľov v pásme Gazy

Tel Aviv 8. novembra (TASR) – Izraelská armáda od začiatku operácie proti islamistickému hnutiu Hamas pred mesiacom zaútočila na 14.000 cieľov v pásme Gazy. Zničila okrem iného viac ako 100 vstupov do tunelov a zabila početných veliteľov Hamasu, uviedol armádny hovorca Daniel Hagari v utorok večer. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Izraelské jednotky okrem toho zničili vyše 4000 zbraní, z ktorých mnohé boli ukryté v mešitách, materských školách a obytných oblastiach. "Je to dôkaz cynického zneužívania civilistov ako ľudských štátov zo strany Hamasu," povedal Hagari.



Teroristi Hamasu a ďalších skupín zabili 7. októbra pri masakroch a útokoch v oblastiach Izraela hraničiacich s pásmom Gazy viac než 1400 ľudí. Ďalších vyše 240 ľudí so sebou odvliekli ako rukojemníkov. Izraelská armáda následne spustila vzdušné údery na ciele Hamasu v Gaze a neskôr tam vyslala svoje pozemné sily. Podľa ministerstva zdravotníctva v pásme Gazy, ktoré je pod kontrolou Hamasu, prekročil počet zabitých Palestínčanov 10.300. Tieto číslo nemožno v súčasnosti nezávisle overiť.